https://ukraina.ru/20220721/1036686711.html

Бородай рассказал, какое вооружение Запада находят российские военные на Украине

Бородай рассказал, какое вооружение Запада находят российские военные на Украине - 21.07.2022 Украина.ру

Бородай рассказал, какое вооружение Запада находят российские военные на Украине

ВС РФ часто находят западное вооружение от разных стран, оставленное ВСУ, часто попадается "левое" оружие турецкого производства, которое не числится в базах данных, сказал депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру

2022-07-21T07:15

2022-07-21T07:15

2022-07-21T07:15

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Он рассказал, что западного вооружения у украинцев много, это самые разнообразные противотанковые средства: американские, британские, шведские, израильские, польские, немецкие.Он добавил, что с приходом артиллерийских систем Запада на Украину у России подросли потери, кроме всего прочего ВСУ применяется различного рода оружие с белым фосфором, которое запрещено Женевской конвенцией.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220715/1036424040.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, запад, новости, оружие, россия