https://ukraina.ru/20220721/1036686711.html
Бородай рассказал, какое вооружение Запада находят российские военные на Украине
Бородай рассказал, какое вооружение Запада находят российские военные на Украине - 21.07.2022 Украина.ру
Бородай рассказал, какое вооружение Запада находят российские военные на Украине
ВС РФ часто находят западное вооружение от разных стран, оставленное ВСУ, часто попадается "левое" оружие турецкого производства, которое не числится в базах данных, сказал депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-07-21T07:15
2022-07-21T07:15
2022-07-21T07:15
украина
запад
новости
оружие
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103420/41/1034204155_0:27:1300:758_1920x0_80_0_0_df41f73836d6ff9f013338ca7d1cfe02.jpg
Он рассказал, что западного вооружения у украинцев много, это самые разнообразные противотанковые средства: американские, британские, шведские, израильские, польские, немецкие.Он добавил, что с приходом артиллерийских систем Запада на Украину у России подросли потери, кроме всего прочего ВСУ применяется различного рода оружие с белым фосфором, которое запрещено Женевской конвенцией.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036424040.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103420/41/1034204155_135:0:1146:758_1920x0_80_0_0_6bfbb62719c338db4b4b00ac71fbe766.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, запад, новости, оружие, россия
Бородай рассказал, какое вооружение Запада находят российские военные на Украине
ВС РФ часто находят западное вооружение от разных стран, оставленное ВСУ, часто попадается "левое" оружие турецкого производства, которое не числится в базах данных, сказал депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Он рассказал, что западного вооружения у украинцев много, это самые разнообразные противотанковые средства: американские, британские, шведские, израильские, польские, немецкие.
Очень часто нам попадались не "подлинники", а "копии" турецкого производства. Наши бойцы эти образцы пробивали по номерам, но зачастую они в базах данных не числятся. То есть, это левые, незарегистрированные на предприятиях ВПК партии.
Александр Бородай
Депутат Государственной Думы
Он добавил, что с приходом артиллерийских систем Запада на Украину у России подросли потери, кроме всего прочего ВСУ применяется различного рода оружие с белым фосфором, которое запрещено Женевской конвенцией.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.