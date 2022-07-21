Бородай рассказал, какое вооружение Запада находят российские военные на Украине - 21.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220721/1036686711.html
Бородай рассказал, какое вооружение Запада находят российские военные на Украине
Бородай рассказал, какое вооружение Запада находят российские военные на Украине - 21.07.2022 Украина.ру
Бородай рассказал, какое вооружение Запада находят российские военные на Украине
ВС РФ часто находят западное вооружение от разных стран, оставленное ВСУ, часто попадается "левое" оружие турецкого производства, которое не числится в базах данных, сказал депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-07-21T07:15
2022-07-21T07:15
украина
запад
новости
оружие
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103420/41/1034204155_0:27:1300:758_1920x0_80_0_0_df41f73836d6ff9f013338ca7d1cfe02.jpg
Он рассказал, что западного вооружения у украинцев много, это самые разнообразные противотанковые средства: американские, британские, шведские, израильские, польские, немецкие.Он добавил, что с приходом артиллерийских систем Запада на Украину у России подросли потери, кроме всего прочего ВСУ применяется различного рода оружие с белым фосфором, которое запрещено Женевской конвенцией.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036424040.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103420/41/1034204155_135:0:1146:758_1920x0_80_0_0_6bfbb62719c338db4b4b00ac71fbe766.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, запад, новости, оружие, россия

Бородай рассказал, какое вооружение Запада находят российские военные на Украине

07:15 21.07.2022
 
© ФилиппПрокудин/Украина.руДНР Северодонецк поселок Метелкино военнослужащий оружие окопы ВСУ джавелин
ДНР Северодонецк поселок Метелкино военнослужащий оружие окопы ВСУ джавелин
© ФилиппПрокудин/Украина.ру
Читать в
ВС РФ часто находят западное вооружение от разных стран, оставленное ВСУ, часто попадается "левое" оружие турецкого производства, которое не числится в базах данных, сказал депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Он рассказал, что западного вооружения у украинцев много, это самые разнообразные противотанковые средства: американские, британские, шведские, израильские, польские, немецкие.
Очень часто нам попадались не "подлинники", а "копии" турецкого производства. Наши бойцы эти образцы пробивали по номерам, но зачастую они в базах данных не числятся. То есть, это левые, незарегистрированные на предприятиях ВПК партии.
Александр Бородай интервью
Александр Бородай
Депутат Государственной Думы
Он добавил, что с приходом артиллерийских систем Запада на Украину у России подросли потери, кроме всего прочего ВСУ применяется различного рода оружие с белым фосфором, которое запрещено Женевской конвенцией.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
БТР M113 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 07:34Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. М113: ящик для мотопехоты
 
УкраинаЗападНовостиоружиеРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15Бородай рассказал, какое вооружение Запада находят российские военные на Украине
07:12Директор ЦРУ рассказал о здоровье Путина
07:00Безпалько рассказал, почему нельзя распустить или изменить НАТО
06:57"Женщина может вытащить стокилограммового мужика из боя". Как учились воевать бойцы ДНР
06:45"Не победить, а истощить": политолог о том, почему США не перестанут снабжать Киев оружием
06:30Пианистка Лисица: Украина дошла до точки, когда Чайковского меняют на националиста
06:26Владимир Сальдо: Украинцы платят за то, чтобы убивали украинцев
06:15"Поменять надо все": Стремоусов рассказал, что ждет Херсон
06:11Чем воюют на Украине. Вторая "война дронов"
06:00Безпалько объяснил, почему американцы призывают своих граждан уехать из Украины
05:45Митрахович ответил, грозит ли Венгрии газовый кризис этой зимой
05:30Третьяков ответил, от чего бегут европейские политики
05:15Им разрешалось все, они могли работать как мясники – Безпалько о СБУ
05:00"Затевается комбинация": эксперт сказал, где США могут открыть второй фронт против РФ
04:45"Европейцы запутались": эксперт рассказал о неразберихе в ЕС по вопросу российского газа
04:30Митрахович рассказал, отменят ли в Европе эмбарго на российскую нефть
04:15"Бесконечно продолжаться не будет": Литовкин рассказал, какие позиции занимает ВСУ в ЛДНР
04:00"США опасаются": военный эксперт объяснил, к чему приведет ввод польских войск на Украину
01:00Кючук-Кайнарджийский мир. Как Екатерина Великая прорубила второе окно в Европу
19:50Приоритет НАТО по Украине, проститутки по неволе: что в мире говорили об Украине 20 июля
Лента новостейМолния