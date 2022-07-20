https://ukraina.ru/20220720/1036528375.html

Александр Бородай: Нынешняя война с Украиной имеет аналог с Первой мировой

Александр Бородай: Нынешняя война с Украиной имеет аналог с Первой мировой - 20.07.2022 Украина.ру

Александр Бородай: Нынешняя война с Украиной имеет аналог с Первой мировой

Депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал Украина.ру, какое западное оружие... Украина.ру, 20.07.2022

2022-07-20T12:59

2022-07-20T12:59

2022-07-20T13:00

интервью

александр бородай

союз добровольцев донбасса

оружие

всу

джавелины

чем воюют на украине

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Депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал Украина.ру, какое западное оружие используют ВСУ- Александр, отряды Союза добровольцев Донбасса сейчас воюют на Изюмско-Славянском направлении и под Херсоном. Какое вам попадает в руки западное оружие? Какие его виды есть у тех украинских подразделений, которые вам противостоят?- Западного вооружения у противника очень много. Во-первых, противотанковые средства самые разнообразные: американские, британские, шведские, израильские, польские, немецкие. И не надо забывать о западных ПЗРК.- А как они называются?- Британские – NLAW, американские - "Джавелины", шведские - "Густавы".Очень часто нам попадались не "подлинники", а "копии" турецкого производства. Наши бойцы эти образцы пробивали по номерам, но зачастую они в базах данных не числятся. То есть, это левые, незарегистрированные на предприятиях ВПК партии.- В чем опасность американских 155-мм гаубиц М777?- Во-первых, они очень дальнобойные, они бьют на расстояние до 60 км. Чтобы было понятно, у нас самая мощная артиллерия – это 203-мм гаубица "Малка". Она бьет на 47 км. В советское время был "Пион", потом модернизировали и сделали "Малку".Так что ВСУ могут бить с того расстояния, где они недоступны для контрбатарейной борьбы.- А что ж тогда делать? Они же выносить нас будут.- Что значит "что делать?"? Воевать! Что HIMARS, что M777 обладают очень высокой точностью наведения, благодаря эффективной работе американской спутниковой группировки и БПЛА. поэтому бьют очень точно. Один выход – одно попадание.С приходом этих артиллерийских систем у нас подросли потери.Кроме всего прочего ВСУ применяется различного рода оружие с белым фосфором. Это снаряды, мины и гранаты.Это запрещенное Женевской конвенцией оружие, но оно есть.Нам попадают в руки американские гранаты. Они очень удобные. Американская ручная граната - это наши РГД и Ф-1 в одном флаконе.Американская граната развинчивается. У нее отдельно есть внутренняя взрывная часть, со взрывчаткой, в которую ввинчен взрыватель. Если ее кидать без той части, где находится "рубашка" с поражающими элементами, то эта штука работает как наступательная граната, как наша РГД. В этом случае во время взрыва у нее практически нет осколков и небольшой радиус действия.Если завинтить туда ребристую оболочку, где будут поражающие элементы, то соответственно, эта штука работает как наша граната Ф-1. Разлет у нее в районе пятидесяти метров, при этом осколков после взрыва больше.Очень удобная граната. Если тебе нужна "ргдшка", ты ее быстренько вывинтил (она легко развинчивается) и у тебя в руке "ргдшка".Нужна тебе "эфка", ты завинтил обратно весь этот набалдашник с поражающими элементами, и всё, у тебя "эфка" в руке.- Какие западные снайперские винтовки применяются?- Американские самых разнообразных модификаций, часто Barrett от 308-го до 408-го калибра.- А в сравнении с нашими они в лучшую сторону отличаются, или в худшую?- Это хорошие, качественные дальнобойные снайперские комплексы. Снайперские комплексы – это сложная и дорогая вещь. Снабжение ВСУ дорогим западным оружием идет очень интенсивное.Стрелковое оружие у ВСУ в основном советского производства, потому что трудно придумать что-нибудь в этом отношении лучше автомата "Калашникова". Я других штурмовых винтовок особо не видел, хотя находят самые разнообразные экземпляры.У ВСУ есть неплохой украинский пистолет "Форт", который является фактически копией "Чезет". Вообще у Украины есть свои неплохие наработки.- Какие?- Например, ПТУР "Стугна". Есть скопированные с импортных аналогов, но своего производства – бронеавтомобили, такие как "Казак". Удобный, весьма качественный бронеавтомобиль. Я бы от такого не отказался.- Наше оружие, которым мы воюем, по сравнению с западным оружием хуже? Что, все так плохо?- Почему "все так плохо"? У нас тоже есть отличные образцы вооружения. Не надо впадать в панику! Качество оружия проверено эффективностью боевых действий и продолжающимся наступлением. И тут дело не в перевесе живой силы и техники. Мы имеем меньшее количество живой силы, чем у украинцев. Но пока превосходим в технике за счет того, что технику противника все-таки всю основную выбили.У них сейчас идут интенсивные поставки западных вооружений, но техническое превосходство всё еще у нас, в частности в бронетехнике. Оно очень сильно ощущается.Эта война является аналогом Первой мировой войны в некотором роде. Первую мировую войну называли в свое время "войной пушек". Вторую мировую – "войной моторов".Есть известная фраза о том, что генералы всегда готовятся к предыдущей войне. Вот у нас примерно то же самое произошло. Дело в том, что сейчас явно не "война моторов", не война глубоких фланговых охватов, танковых массированных прорывов, и не война самолетов.Вторая мировая война – это доминирование моторов, то бишь танков, знаменитые танковые прорывы. И авиация.Сейчас у нас все ровно по-другому, это война, прежде всего, артиллерии, также как было в Первую мировую войну, и штурмовой пехоты. Вообще понятия "штурмовики" и "штурмовая пехота" появились в Первую мировую войну.И тогда же появились первые танки, которые так же, как и сейчас используются в качестве средства поддержки пехоты.Тогда же, в Первую мировую войну, появились в большом количестве и профессиональные снайперы. Но одними снайперами невозможно решить никакую задачу общевойскового боя.Снайперы, особенно дальнобойщики, сейчас очень активно работают. Снайперы-дальнобойщики могут корректировать огонь и артиллерию.- А тепловизоры, приборы ночного видения? Чьи лучше – наши или западные?- Ничьи не лучше! Ты что, думаешь, у нас нет американских приборов ночного видения? Есть, конечно! В частности, их поставляют к нам волонтеры-гуманитарщики.А там что только ни везут - и приборы ночного видения, и тепловизоры– самые разнообразия, начиная от простеньких охотничьих, кончая сложными дорогими.- У украинцев хорошие средства связи?- Да, у них хорошие средства связи и у них хорошие средства РЭБ, радиоэлектронной борьбы, которой занимаются, в основном, западные специалисты.Мне доводилось брать в качестве трофея турецкие рации в большом количестве. Они бывают разного качества.Союз добровольцев Донбасса старается максимально восполнить недостатки общеармейского снабжения наших подразделений. На передовую, благодаря помощи наших спонсоров, регулярно отправляется все то, что необходимо нашим добровольцам.

https://ukraina.ru/20220716/1036480524.html

https://ukraina.ru/20220710/1034323133.html

https://ukraina.ru/20220720/1036668071.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, александр бородай, союз добровольцев донбасса, оружие, всу, джавелины