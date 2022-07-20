На Украине обвиняют известного правозащитника - 20.07.2022 Украина.ру
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На Украине обвиняют известного правозащитника
На Украине обвиняют известного правозащитника - 20.07.2022 Украина.ру
На Украине обвиняют известного правозащитника
Во вторник 19 июля киевская СБУ провела обыск у правозащитника и левого активиста Владимира Чемериса, об этом сообщает журналист-международник Олег Ясинский
2022-07-20T15:49
2022-07-20T17:03
новости
владимир чемерис
правозащитники
репрессии
сбу
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По его информации, обыск сопровождался оскорблениями, побоями и многочисленными нарушениями гражданских прав Чемериса, его личные вещи были изъяты, а вместо понятых присутствовали ультраправые экстремисты.Сообщается, что Чемериса обвиняют по 436 статье УК Украины "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников", что при отягчающих обстоятельствах предполагает до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.Будучи правозащитником и профсоюзным деятелем Владимир Чемерис постоянно обнародовал материалы и сведения, обличающие преступную украинскую власть, всеми мыслимыми способами нарушающую права человека. За свою деятельность Чемерис не раз получал угрозы, особенно они участились в последнее время.Он также - один из авторов Конституции Украины, бывший член правления Украинского Хельсинкского Союза, участник студенческой голодовки ("революции на граните") в 1990 году, приведшей к отставке Виталия Масола, сокоординатор акций "Украина без Кучмы" в 2000—2001 годах и депутат Украинского парламента в 1994—1998 годах . Автор законопроекта "О статусе столицы Украины — города Киева".Главное обвинение СБУ в том, что он вёл телеграм канал Репресії в Україні, где сообщалось о политических преследованиях в стране. Сейчас канал заблокирован.
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На Украине обвиняют известного правозащитника

15:49 20.07.2022 (обновлено: 17:03 20.07.2022)
 
© Фото : Facebook/Владимир Чемерис
- РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Facebook/Владимир Чемерис
Читать в
Во вторник 19 июля киевская СБУ провела обыск у правозащитника и левого активиста Владимира Чемериса, об этом сообщает журналист-международник Олег Ясинский
По его информации, обыск сопровождался оскорблениями, побоями и многочисленными нарушениями гражданских прав Чемериса, его личные вещи были изъяты, а вместо понятых присутствовали ультраправые экстремисты.
Сообщается, что Чемериса обвиняют по 436 статье УК Украины "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников", что при отягчающих обстоятельствах предполагает до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Будучи правозащитником и профсоюзным деятелем Владимир Чемерис постоянно обнародовал материалы и сведения, обличающие преступную украинскую власть, всеми мыслимыми способами нарушающую права человека. За свою деятельность Чемерис не раз получал угрозы, особенно они участились в последнее время.
Он также - один из авторов Конституции Украины, бывший член правления Украинского Хельсинкского Союза, участник студенческой голодовки ("революции на граните") в 1990 году, приведшей к отставке Виталия Масола, сокоординатор акций "Украина без Кучмы" в 2000—2001 годах и депутат Украинского парламента в 1994—1998 годах . Автор законопроекта "О статусе столицы Украины — города Киева".
Главное обвинение СБУ в том, что он вёл телеграм канал Репресії в Україні, где сообщалось о политических преследованиях в стране. Сейчас канал заблокирован.
Коллаж Фирташ, Ахметов, Порошенко, Пинчук, Коломойский олигархи Украина
5 декабря 2021, 08:30
Чемерис описал Украину без олигарховВ споре о том, что лучше для Украины: олигархи или транснациональные корпорации, политик и профсоюзный деятель Владимир Чемерис вспомнил о временах свободы от тех и других. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
 
НовостиВладимир ЧемерисправозащитникирепрессииСБУ
 
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