https://ukraina.ru/20220720/1036696283.html

Не только ЛНР и ДНР: Лавров объяснил, почему изменились задачи спецоперации

Не только ЛДНР: Лавров объяснил, почему изменились задачи спецоперации

Не только ЛНР и ДНР: Лавров объяснил, почему изменились задачи спецоперации

В интервью РИА Новости и RT глава министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что задачи спецоперации изменились из-за поставок Киеву РСЗО HIMARS

2022-07-20T15:47

2022-07-20T15:47

2022-07-20T16:46

новости

сергей лавров

риа новости

rt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036694189_0:144:2916:1785_1920x0_80_0_0_cdaec55abcafe3b568898749c9cdfaab.jpg

Он отметил, что географические задачи российской спецоперации изменились, в том числе из- за поставок Киеву HIMARS, теперь это не только ДНР и ЛНР.Глава внешнеполитического ведомства отметил, что чем больше Запад будет накачивать Украину дальнобойным оружием, тем чаще Россия будет отодвигать географию спецоперации.Ранее появилась информация, что США уже поставляют Украине более дальнобойные снаряды для HIMARS.

https://ukraina.ru/20220719/1036577975.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей лавров, риа новости, rt