https://ukraina.ru/20220720/1036696283.html
Не только ЛНР и ДНР: Лавров объяснил, почему изменились задачи спецоперации
Не только ЛДНР: Лавров объяснил, почему изменились задачи спецоперации
Не только ЛНР и ДНР: Лавров объяснил, почему изменились задачи спецоперации
В интервью РИА Новости и RT глава министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что задачи спецоперации изменились из-за поставок Киеву РСЗО HIMARS
2022-07-20T15:47
2022-07-20T15:47
2022-07-20T16:46
новости
сергей лавров
риа новости
rt
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Он отметил, что географические задачи российской спецоперации изменились, в том числе из- за поставок Киеву HIMARS, теперь это не только ДНР и ЛНР.Глава внешнеполитического ведомства отметил, что чем больше Запад будет накачивать Украину дальнобойным оружием, тем чаще Россия будет отодвигать географию спецоперации.Ранее появилась информация, что США уже поставляют Украине более дальнобойные снаряды для HIMARS.
https://ukraina.ru/20220719/1036577975.html
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Украина.ру
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новости, сергей лавров, риа новости, rt
Не только ЛНР и ДНР: Лавров объяснил, почему изменились задачи спецоперации
15:47 20.07.2022 (обновлено: 16:46 20.07.2022)
В интервью РИА Новости и RT глава министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что задачи спецоперации изменились из-за поставок Киеву РСЗО HIMARS