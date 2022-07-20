Не только ЛДНР: Лавров объяснил, почему изменились задачи спецоперации
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Не только ЛНР и ДНР: Лавров объяснил, почему изменились задачи спецоперации
Не только ЛДНР: Лавров объяснил, почему изменились задачи спецоперации
Не только ЛНР и ДНР: Лавров объяснил, почему изменились задачи спецоперации
В интервью РИА Новости и RT глава министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что задачи спецоперации изменились из-за поставок Киеву РСЗО HIMARS
2022-07-20T15:47
2022-07-20T16:46
новости
сергей лавров
риа новости
rt
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Он отметил, что географические задачи российской спецоперации изменились, в том числе из- за поставок Киеву HIMARS, теперь это не только ДНР и ЛНР.Глава внешнеполитического ведомства отметил, что чем больше Запад будет накачивать Украину дальнобойным оружием, тем чаще Россия будет отодвигать географию спецоперации.Ранее появилась информация, что США уже поставляют Украине более дальнобойные снаряды для HIMARS.
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новости, сергей лавров, риа новости, rt

Не только ЛНР и ДНР: Лавров объяснил, почему изменились задачи спецоперации

15:47 20.07.2022 (обновлено: 16:46 20.07.2022)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
В интервью РИА Новости и RT глава министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что задачи спецоперации изменились из-за поставок Киеву РСЗО HIMARS
Он отметил, что географические задачи российской спецоперации изменились, в том числе из- за поставок Киеву HIMARS, теперь это не только ДНР и ЛНР.
Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво.
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что чем больше Запад будет накачивать Украину дальнобойным оружием, тем чаще Россия будет отодвигать географию спецоперации.
Ранее появилась информация, что США уже поставляют Украине более дальнобойные снаряды для HIMARS.
HIMARS
Вчера, 10:45
Киев может получить более дальнобойные ракеты для HIMARS - секретарь СНБОСекретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона 19 июля заявил, что Киев в ближайшее время может получить более дальнобойные ракеты для американских РСЗО HIMARS
 
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