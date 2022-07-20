Не хотели тревожить Турцию: эксперт о контактах России и Ирана
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Сложная ситуация в Закавказье являлась одной из двух главных тем, которые обсуждал президент РФ Владимир Путин в Иране. Об этом генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он заметил, что несколько дней назад в Армению приезжал директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Лепехин считает, что это может означать создание условий по дестабилизации региона, направленной против России.
25 октября 2021, 07:15Эксперт объяснил, что сделал бы Алиев, если бы у Азербайджана было больше ресурсов и больше территорииСейчас в шоу-формате принято говорить, что Азербайджан — это вассал Турции. Ничего подобного. Президент Ильхам Алиев тоже большой мастер игры на международной арене. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов в интервью изданию Украина.ру
С другой стороны, президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал "воинственное" заявление о якобы невыполнении российскими миротворцами своих обязательств, взятых на себя в соглашении Армении, Азербайджана и России, продолжил Лепехин.
С учётом опасности втягивания в новый конфликт Турции, единственным, по мнению эксперта, способом для России, силы которой отвлечены на спецоперацию на Украине, удержать ситуацию под контролем, являются договорённости с Ираном.
Эта страна — последовательный конкурент Турции в регионе, поэтому, в принципе, Россия сделала выбор. Давно бы уже подписали договор с Ираном, но мы не хотели тревожить Турцию.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.