Не хотели тревожить Турцию: эксперт о контактах России и Ирана - 20.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Не хотели тревожить Турцию: эксперт о контактах России и Ирана
Не хотели тревожить Турцию: эксперт о контактах России и Ирана - 20.07.2022 Украина.ру
Не хотели тревожить Турцию: эксперт о контактах России и Ирана
Сложная ситуация в Закавказье являлась одной из двух главных тем, которые обсуждал президент РФ Владимир Путин в Иране. Об этом генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T13:59
2022-07-20T13:59
спецоперация
владимир путин
владимир лепехин
цру
закавказье
армения
азербайджан
ильхам алиев
турция
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Он заметил, что несколько дней назад в Армению приезжал директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Лепехин считает, что это может означать создание условий по дестабилизации региона, направленной против России.С другой стороны, президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал "воинственное" заявление о якобы невыполнении российскими миротворцами своих обязательств, взятых на себя в соглашении Армении, Азербайджана и России, продолжил Лепехин.С учётом опасности втягивания в новый конфликт Турции, единственным, по мнению эксперта, способом для России, силы которой отвлечены на спецоперацию на Украине, удержать ситуацию под контролем, являются договорённости с Ираном.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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владимир путин, владимир лепехин, цру, закавказье, армения, азербайджан, ильхам алиев, турция

Не хотели тревожить Турцию: эксперт о контактах России и Ирана

13:59 20.07.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
© POOL
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Сложная ситуация в Закавказье являлась одной из двух главных тем, которые обсуждал президент РФ Владимир Путин в Иране. Об этом генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он заметил, что несколько дней назад в Армению приезжал директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Лепехин считает, что это может означать создание условий по дестабилизации региона, направленной против России.
Заседание Совета безопасности Азербайджана в связи с ситуацией на границе с Арменией
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Эксперт объяснил, что сделал бы Алиев, если бы у Азербайджана было больше ресурсов и больше территорииСейчас в шоу-формате принято говорить, что Азербайджан — это вассал Турции. Ничего подобного. Президент Ильхам Алиев тоже большой мастер игры на международной арене. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов в интервью изданию Украина.ру
С другой стороны, президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал "воинственное" заявление о якобы невыполнении российскими миротворцами своих обязательств, взятых на себя в соглашении Армении, Азербайджана и России, продолжил Лепехин.
С учётом опасности втягивания в новый конфликт Турции, единственным, по мнению эксперта, способом для России, силы которой отвлечены на спецоперацию на Украине, удержать ситуацию под контролем, являются договорённости с Ираном.

Эта страна — последовательный конкурент Турции в регионе, поэтому, в принципе, Россия сделала выбор. Давно бы уже подписали договор с Ираном, но мы не хотели тревожить Турцию.

Владимир Лепехин
Владимир Лепехин
Генеральный директор Института ЕврАзЭС
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияВладимир ПутинВладимир ЛепехинЦРУЗакавказьеАрменияАзербайджанИльхам АлиевТурция
 
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