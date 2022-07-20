Не хотели тревожить Турцию: эксперт о контактах России и Ирана

Эксперт объяснил, что сделал бы Алиев, если бы у Азербайджана было больше ресурсов и больше территории

Сейчас в шоу-формате принято говорить, что Азербайджан — это вассал Турции. Ничего подобного. Президент Ильхам Алиев тоже большой мастер игры на международной арене. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов в интервью изданию Украина.ру