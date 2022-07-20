Хуже бандеровщины и русофобии: эксперт назвал черту, которую украинцы возьмут в Россию - 20.07.2022 Украина.ру
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Хуже бандеровщины и русофобии: эксперт назвал черту, которую украинцы возьмут в Россию
Хуже бандеровщины и русофобии: эксперт назвал черту, которую украинцы возьмут в Россию - 20.07.2022 Украина.ру
Хуже бандеровщины и русофобии: эксперт назвал черту, которую украинцы возьмут в Россию
Жители освобожденных Россией украинских территорий, а именно Запорожской и Херсонской областей, объявили о намерении войти в состав РФ. И таких регионов будет все больше, а значит, Россия пополнится миллионами новых граждан, заявил в интервью изданию Украина.ру публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев.
2022-07-20T06:15
2022-07-20T06:15
новости
эксперт
блогер
русофобия
бандеровцы
взяточничество
граждане
россия
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По его словам, большое количество новых граждан создаст внутри России определенные сложности, причем речь не о геополитике или экономике, а о привычном образе жизни будущих россиян.Он уверен, что в первые годы соседства будут недовольны обе стороны, однако примерно через 5-10 лет ситуация успокоится.В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.
https://ukraina.ru/20220719/1036565268.html
https://ukraina.ru/20220719/1036579678.html
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новости, эксперт, блогер, русофобия, бандеровцы, взяточничество, граждане, россия

Хуже бандеровщины и русофобии: эксперт назвал черту, которую украинцы возьмут в Россию

06:15 20.07.2022
 
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Жители освобожденных Россией украинских территорий, а именно Запорожской и Херсонской областей, объявили о намерении войти в состав РФ. И таких регионов будет все больше, а значит, Россия пополнится миллионами новых граждан, заявил в интервью изданию Украина.ру публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев.
По его словам, большое количество новых граждан создаст внутри России определенные сложности, причем речь не о геополитике или экономике, а о привычном образе жизни будущих россиян.

"Угроза во включении в состав государства миллионов, которые выросли и сформировались в очень отсталой стране с очень вредными социальными привычками. Это даже хуже бандеровщины и русофобии. На Украине все покупалось и продавалось, взяточничеством и кумовством пропитана вся государственная система, вся общественная жизнь. Принять миллионы людей, массово привыкших давать взятки педагогам и уходить от налогов – и для русского общества и для государства будет очень тяжело", - уверен эксперт.

Он уверен, что в первые годы соседства будут недовольны обе стороны, однако примерно через 5-10 лет ситуация успокоится.
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.
В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.
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