https://ukraina.ru/20220720/1036584276.html

Хуже бандеровщины и русофобии: эксперт назвал черту, которую украинцы возьмут в Россию

Хуже бандеровщины и русофобии: эксперт назвал черту, которую украинцы возьмут в Россию - 20.07.2022 Украина.ру

Хуже бандеровщины и русофобии: эксперт назвал черту, которую украинцы возьмут в Россию

Жители освобожденных Россией украинских территорий, а именно Запорожской и Херсонской областей, объявили о намерении войти в состав РФ. И таких регионов будет все больше, а значит, Россия пополнится миллионами новых граждан, заявил в интервью изданию Украина.ру публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев.

2022-07-20T06:15

2022-07-20T06:15

2022-07-20T06:15

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взяточничество

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По его словам, большое количество новых граждан создаст внутри России определенные сложности, причем речь не о геополитике или экономике, а о привычном образе жизни будущих россиян.Он уверен, что в первые годы соседства будут недовольны обе стороны, однако примерно через 5-10 лет ситуация успокоится.В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.

https://ukraina.ru/20220719/1036565268.html

https://ukraina.ru/20220719/1036579678.html

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новости, эксперт, блогер, русофобия, бандеровцы, взяточничество, граждане, россия