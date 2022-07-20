Хуже бандеровщины и русофобии: эксперт назвал черту, которую украинцы возьмут в Россию
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкФакельное шествие националистов в честь дня рождения Степана Бандеры
Жители освобожденных Россией украинских территорий, а именно Запорожской и Херсонской областей, объявили о намерении войти в состав РФ. И таких регионов будет все больше, а значит, Россия пополнится миллионами новых граждан, заявил в интервью изданию Украина.ру публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев.
По его словам, большое количество новых граждан создаст внутри России определенные сложности, причем речь не о геополитике или экономике, а о привычном образе жизни будущих россиян.
"Угроза во включении в состав государства миллионов, которые выросли и сформировались в очень отсталой стране с очень вредными социальными привычками. Это даже хуже бандеровщины и русофобии. На Украине все покупалось и продавалось, взяточничеством и кумовством пропитана вся государственная система, вся общественная жизнь. Принять миллионы людей, массово привыкших давать взятки педагогам и уходить от налогов – и для русского общества и для государства будет очень тяжело", - уверен эксперт.
Он уверен, что в первые годы соседства будут недовольны обе стороны, однако примерно через 5-10 лет ситуация успокоится.
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.
В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.
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