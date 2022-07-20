"Мову отменить, вышиванки сжечь": эксперт заявил - начинать русификацию нужно не с Украины
Если политическое украинство в том виде, в котором оно существует сейчас, исчезнет, то России не нужно будет оправдываться или кому-то что-то доказывать. Вот только избавиться от него можно с помощью русификации, и начинать эту работу нужно не на Украине, заявил в интервью Украина.ру публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев
"Кремль вряд ли будет действовать так, конечно, как предлагает наш национал-патриотический лагерь: мову отменить, Шевченко запретить, вышиванки сжечь. Надо понимать, что прежде, чем русифицировать Украину, если мы за это взялись, то сначала надо русифицировать Россию. У нас в России у многих проблема с русской самоидентификацией, - считает эксперт.
Поэтому пока, пояснил он, требовать от Кремля решительных действий странно, ведь очевидно, что Россия сейчас действует по принципу "жернова империи мелют медленно, но верно". Иными словами, добавил блогер, Украину ждет похожая с Крымом судьба, где никто не запрещал украинский язык, что привело практически к полному его игнорированию народом.
"Такой же сценарий будет и для Украины. Пока достаточно обозначить, что это исторически русские земли, что с сегодняшнего дня это - Россия. Кремль совершенно мудро не станет сейчас решать что-то с наскока и свысока сообщать украинцам, что они искусственно выведенный народ с выдуманным языком", - резюмировал Кубарев.