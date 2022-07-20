https://ukraina.ru/20220720/1036578197.html

"Мову отменить, вышиванки сжечь": эксперт заявил - начинать русификацию нужно не с Украины

"Мову отменить, вышиванки сжечь": эксперт заявил - начинать русификацию нужно не с Украины - 20.07.2022 Украина.ру

"Мову отменить, вышиванки сжечь": эксперт заявил - начинать русификацию нужно не с Украины

Если политическое украинство в том виде, в котором оно существует сейчас, исчезнет, то России не нужно будет оправдываться или кому-то что-то доказывать. Вот только избавиться от него можно с помощью русификации, и начинать эту работу нужно не на Украине, заявил в интервью Украина.ру публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев

2022-07-20T04:30

2022-07-20T04:30

2022-07-20T04:30

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Поэтому пока, пояснил он, требовать от Кремля решительных действий странно, ведь очевидно, что Россия сейчас действует по принципу "жернова империи мелют медленно, но верно". Иными словами, добавил блогер, Украину ждет похожая с Крымом судьба, где никто не запрещал украинский язык, что привело практически к полному его игнорированию народом.

https://ukraina.ru/20220719/1036565268.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, эксперт, украина, россия, блогер, кремль