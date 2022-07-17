Александр Костин о том, почему российским войскам не хватает беспилотников - 17.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Александр Костин о том, почему российским войскам не хватает беспилотников
Александр Костин о том, почему российским войскам не хватает беспилотников - 17.07.2022 Украина.ру
Александр Костин о том, почему российским войскам не хватает беспилотников
Хорошо, если слухи о покупке иранских беспилотников окажутся правдой, и они отгрузят России какое-то товарное количество, заявил заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T10:28
2022-07-17T10:28
спецоперация
украина
россия
сво
бпла
военная техника
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Мало купить беспилотники, они еще должны быть встроены в военную машину, начиная от уставов, и заканчивая нормативно-технической базой, говорит эксперт.Россия до сих пор живет доктринами 70х годов, воюет по нормам, которые были заложены почти полвека назад, добавил Костин.
https://ukraina.ru/20220714/1036340651.html
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украина, россия, сво, бпла, военная техника

Александр Костин о том, почему российским войскам не хватает беспилотников

10:28 17.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчения "Запад-2021" в Калининградской области
Учения Запад-2021 в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Хорошо, если слухи о покупке иранских беспилотников окажутся правдой, и они отгрузят России какое-то товарное количество, заявил заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Мало купить беспилотники, они еще должны быть встроены в военную машину, начиная от уставов, и заканчивая нормативно-технической базой, говорит эксперт.
Это доктринальное отставание и игнорирование нашим военным руководством самой сути военно-технического развития. Это для меня большой вопрос, почему на фоне Сирии и других конфликтов наше Минобороны игнорировало и сами вызовы, и перспективы военно-технического прогресса. Это вопрос ошибочного курса и непонимания, куда и как движется военная наука.
Россия до сих пор живет доктринами 70х годов, воюет по нормам, которые были заложены почти полвека назад, добавил Костин.
Юрий Кнутов интервью
14 июля, 12:15Чем воюют на Украине
Кнутов об иранских, российских и украинских беспилотниках и новой тактике СВО
 
СпецоперацияукраинаРоссияСВОБПЛАвоенная техника
 
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