https://ukraina.ru/20220717/1036506113.html

Александр Костин о том, почему российским войскам не хватает беспилотников

Александр Костин о том, почему российским войскам не хватает беспилотников - 17.07.2022 Украина.ру

Александр Костин о том, почему российским войскам не хватает беспилотников

Хорошо, если слухи о покупке иранских беспилотников окажутся правдой, и они отгрузят России какое-то товарное количество, заявил заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T10:28

2022-07-17T10:28

2022-07-17T10:28

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Мало купить беспилотники, они еще должны быть встроены в военную машину, начиная от уставов, и заканчивая нормативно-технической базой, говорит эксперт.Россия до сих пор живет доктринами 70х годов, воюет по нормам, которые были заложены почти полвека назад, добавил Костин.

https://ukraina.ru/20220714/1036340651.html

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украина, россия, сво, бпла, военная техника