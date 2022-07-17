https://ukraina.ru/20220717/1036506113.html
Александр Костин о том, почему российским войскам не хватает беспилотников
Александр Костин о том, почему российским войскам не хватает беспилотников - 17.07.2022 Украина.ру
Александр Костин о том, почему российским войскам не хватает беспилотников
Хорошо, если слухи о покупке иранских беспилотников окажутся правдой, и они отгрузят России какое-то товарное количество, заявил заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T10:28
2022-07-17T10:28
2022-07-17T10:28
спецоперация
украина
россия
сво
бпла
военная техника
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Мало купить беспилотники, они еще должны быть встроены в военную машину, начиная от уставов, и заканчивая нормативно-технической базой, говорит эксперт.Россия до сих пор живет доктринами 70х годов, воюет по нормам, которые были заложены почти полвека назад, добавил Костин.
https://ukraina.ru/20220714/1036340651.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, сво, бпла, военная техника
Александр Костин о том, почему российским войскам не хватает беспилотников
Хорошо, если слухи о покупке иранских беспилотников окажутся правдой, и они отгрузят России какое-то товарное количество, заявил заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру