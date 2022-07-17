Дмитрий Дробницкий: Украинское зерно уже вывезли хитрым путем - 17.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220717/1036496995.html
Дмитрий Дробницкий: Украинское зерно уже вывезли хитрым путем
Дмитрий Дробницкий: Украинское зерно уже вывезли хитрым путем - 17.07.2022 Украина.ру
Дмитрий Дробницкий: Украинское зерно уже вывезли хитрым путем
Зерна в Украине почти нет, это всё постоянные игры вокруг несуществующих объектов, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
2022-07-17T06:46
2022-07-17T06:46
украина
россия
зерно
голод
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101771/47/1017714731_0:103:2854:1708_1920x0_80_0_0_30e797ff19d28bb3572f323a7a4d5516.jpg
Турция выставила себя в качестве посредник и показала, что они могут достигать договоренности, а мы продемонстрировали, что не собираемся душить Европу голодом, но это ничего не поменяет, считает политолог.И объем украинского зерна - это капля в море, потому что за счет временного на наши удобрения, цены на газ высокие, европейцы сами не могут производить продовольствие, подчеркнул ДробницкийС полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101771/47/1017714731_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beff081afa0a2c6d89f6fa69e0bbde34.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, зерно, голод, логистика

Дмитрий Дробницкий: Украинское зерно уже вывезли хитрым путем

06:46 17.07.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы в Краснодарском крае
Уборка пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
Зерна в Украине почти нет, это всё постоянные игры вокруг несуществующих объектов, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Турция выставила себя в качестве посредник и показала, что они могут достигать договоренности, а мы продемонстрировали, что не собираемся душить Европу голодом, но это ничего не поменяет, считает политолог.

Это абсолютно не важно. Ни с какой точки зрения. Большая часть зерна была уже вывезена хитрым путем через Констанцу. Это известный логистический коридор. Через речные порты, сухопутным путем, перегрузки и так далее.

И объем украинского зерна - это капля в море, потому что за счет временного на наши удобрения, цены на газ высокие, европейцы сами не могут производить продовольствие, подчеркнул Дробницкий
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
УкраинаРоссиязерноголодлогистика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:46Дробницкий: "Если евро отвяжут от доллара, это будет конец - свободное падение"
07:02"Байден промахнулся, Америка больше не хозяин для Саудовской Аравии" - Дмитрий Дробницкий
06:46Дмитрий Дробницкий: Украинское зерно уже вывезли хитрым путем
06:35Дмитрий Дробницкий: "Европейские страны ждут серьезные трудности и голод"
06:15США просят подданных покинуть Украину не зря, они хорошо знают обстановку на поле боя
06:01"Не хотят отвечать за кризис": политолог объяснил смену европейских элит
01:01Полк имени Полуботка. Как Киев захватили самостийники, не желавшие ехать на фронт
19:27Указание Шойгу, подготовка Сумщины. Итоги 16 июля на Украине
17:59Ищенко о новой связи между Россией, Индией и Ираном. Что получим в результате?
17:45Крым в новых реалиях: что говорят отдыхающие о ценах и безопасности
17:40Африка не пострадает из-за отсутствия на рынке украинского зерна — Азаров
16:52"Вывозить есть что": бывший премьер Украины посчитал, сколько в стране зерна
16:00Хроника событий на Украине на 16:00 16 июля: предупреждение Сумщине, потери Украины
15:41Эксперт объяснил важность медиаподдержки спецоперации
14:44Эксперт рассказал о противодействии террористической активности СБУ на Украине
14:11Западная Украина за минувшую неделю: Будапешт за венгров, а Бухарест молчит о своих
14:01США вступили в открытое вооружённое противостояние с Россией — Ищенко
13:25"Стереть города в пыль": Ищенко объяснил, зачем США поставили Украине "Хаймарсы"
12:51США поставляют Украине вооружение не для того, чтобы помочь ей победить РФ — Ищенко
12:41Российский политик дал совет потерявшим активы на Западе бизнесменам
Лента новостейМолния