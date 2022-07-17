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Дмитрий Дробницкий: Украинское зерно уже вывезли хитрым путем
Дмитрий Дробницкий: Украинское зерно уже вывезли хитрым путем - 17.07.2022 Украина.ру
Дмитрий Дробницкий: Украинское зерно уже вывезли хитрым путем
Зерна в Украине почти нет, это всё постоянные игры вокруг несуществующих объектов, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
2022-07-17T06:46
2022-07-17T06:46
2022-07-17T06:46
украина
россия
зерно
голод
логистика
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Турция выставила себя в качестве посредник и показала, что они могут достигать договоренности, а мы продемонстрировали, что не собираемся душить Европу голодом, но это ничего не поменяет, считает политолог.И объем украинского зерна - это капля в море, потому что за счет временного на наши удобрения, цены на газ высокие, европейцы сами не могут производить продовольствие, подчеркнул ДробницкийС полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, зерно, голод, логистика
Дмитрий Дробницкий: Украинское зерно уже вывезли хитрым путем
Зерна в Украине почти нет, это всё постоянные игры вокруг несуществующих объектов, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Турция выставила себя в качестве посредник и показала, что они могут достигать договоренности, а мы продемонстрировали, что не собираемся душить Европу голодом, но это ничего не поменяет, считает политолог.
Это абсолютно не важно. Ни с какой точки зрения. Большая часть зерна была уже вывезена хитрым путем через Констанцу. Это известный логистический коридор. Через речные порты, сухопутным путем, перегрузки и так далее.
И объем украинского зерна - это капля в море, потому что за счет временного на наши удобрения, цены на газ высокие, европейцы сами не могут производить продовольствие, подчеркнул Дробницкий
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.