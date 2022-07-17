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Дмитрий Дробницкий: Украинское зерно уже вывезли хитрым путем

Дмитрий Дробницкий: Украинское зерно уже вывезли хитрым путем - 17.07.2022 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Украинское зерно уже вывезли хитрым путем

Зерна в Украине почти нет, это всё постоянные игры вокруг несуществующих объектов, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

2022-07-17T06:46

2022-07-17T06:46

2022-07-17T06:46

украина

россия

зерно

голод

логистика

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Турция выставила себя в качестве посредник и показала, что они могут достигать договоренности, а мы продемонстрировали, что не собираемся душить Европу голодом, но это ничего не поменяет, считает политолог.И объем украинского зерна - это капля в море, потому что за счет временного на наши удобрения, цены на газ высокие, европейцы сами не могут производить продовольствие, подчеркнул ДробницкийС полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, зерно, голод, логистика