https://ukraina.ru/20220715/1036486053.html

Дмитрий Дробницкий о предстоящем голоде в Европе и о том, чего ждет Путин, сидя в Кремле

Дмитрий Дробницкий о предстоящем голоде в Европе и о том, чего ждет Путин, сидя в Кремле - 15.07.2022 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий о предстоящем голоде в Европе и о том, чего ждет Путин, сидя в Кремле

Если европейские элиты ничего не поменяют, ЕС ждет голод, а вот США выживут, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T20:59

2022-07-15T20:59

2022-07-15T20:59

россия

сша

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сво

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эрдоган

дмитрий дробницкий

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Если европейские элиты ничего не поменяют, ЕС ждет голод, а вот США выживут, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Дмитрий Олегович, посольство США обратилось к своим гражданам на Украине, с просьбой уезжать. Что это значит? Будет большое наступление войск РФ? Судя по всему, американская разведка что-то знает?— Ну я не знаю, мне их разведка не докладывает. Я много раз их просил, но они отказывают. Могу только сказать, что это дубль два. Мы видели два процесса. Первый, что они потребовали покинуть страну всех американцев, закрыли посольство, сказали, что ни один американец не должен находится там.А потом началось. Приехала дипмиссия, расконсервировали даже здание, джипы какие-то начали ездить туда-сюда через ворота посольства, вроде как даже заработали какие-то временные службы. Там квартировались какие-то люди, которые готовили визиты всяких конгрессменов, Блинкена и других. То есть, какая-то активность была.И вот сейчас, по второму разу они все сворачивают. Это может значить что угодно, не берусь говорить, из каких соображений они это сделали. Но американцы может и не обладают всей полнотой информации, но они точно очень хорошо понимают, что происходит в поле. Они даже как-то признавались, что спутниковые указания давали украинской артиллерии.Процентов на 80 они знают обстановку на поле боя. Плюс, британская спецура из объединения "5 глаз", вот этого англосаксонского, которое удивительным образом повторяет очертания АУКУС… они почти наверняка делятся всеми сведениями. И ситуацией более-менее на месте владеют. Дальше – сложно сказать, это политическое решение или практические причины там.Несмотря на провалы последнего десятилетия, бюрократия у них работает четко. Вот они зевнули - попали документы нашему Минобороны по биолабораториям в Украине. Там схемы были. Из которых потом Китай пиар на весь мир устроил. Им приходилось писать расплывчатые формулировки, но и промолчать было нельзя. Больше они такого не хотят, таких провалов. Ездил у них в Киев генпрокурор. Он, конечно не данные о так называемых военных преступлениях российских вооруженных сил собирал, он чистил архивы, пытался понять, каков размер бедствия. Если они сейчас оттуда сваливают, значит им там больше ничего не нужно. Там был целый ряд важных процедур, которые должны были осуществить официальные лица США. Для этого нужно соответственно присутствие граждан и жизнедеятельность посольства. Они там подогнали… сначала морпехов думали, потом все-таки ЧВК-шников, для охраны. Обеспечивали визиты. И самое главное - генпрокурор Меррик Гарланд там зачищал весь компромат. А Байден уже давно по бумажке прочел, что призывает американцев не ездить туда и покинуть Украину. Это значит, на уровне Госдепа, если они говорят об этом, в переводе на человеческий язык, что и дипломатической поддержки никакой не будет там для американских граждан. По законам США нельзя уже Президента осудить, что он там кого-то не вызволял, он же предупредил.— Борис Джонсон уходит с поста, Марио Драги объявил, что хочет уйти, Олафу Шольцу выдвигают претензии, что не справился с энергетическим кризисом и замешан в скандале с наркотиками. В Болгарии ушло правительство в отставку. Что происходит? Это смена элит из-за украинского кризиса?— Еще не ясно, на кого менять. Выглядит так, что действительно так, что идет снос элитного эшелона, причем явно заточенного на Вашингтон. По идее да, но кто вместо них? Никого нет. Они сами зачистили национально ориентированную оппозицию.Я думаю, что ситуация очень простая. Все, кто может – сбегают. Кроме Джонсона, там ситуация отдельная, он очень за дело переживал. Я вашему изданию уже рассказывал об этом отдельно. А вот континентальная Европа, они все бегут. Известно, что Столтенберг пытался уйти еще раньше, не отпустили, оставили на год еще. Он мог бы сидеть в нацбанке своем и спокойно получать большие деньги и ни за что не отвечать. Ему сказали "нет, сиди и отвечай".Сейчас будут наступать очень и очень серьезные трудности для европейцев, и за них кто-то должен будет ответить. Они там воспитали элиту, которая ни за что отвечать не любит и не хочет. Не будет и не может.— Какие трудности вы имеете ввиду?— Давайте перечислим. Дефицит топлива, неотапливаемые квартиры, продовольственный кризис, социальное расслоение, волнения, беспорядки из-за перебоев в цепочках снабжения, обострение этнических противоречий, мародерство на улицах, грабежи магазинов. Продолжать? Они сами себя в эту ситуацию по указке глобального начальства загнали. И просят это начальство принять их отставку, пока это все не началось.Кто придет на их место, не очень важно, потому что это все равно не очень субъектные страны. Там правительства будут падать одно за одним, это точно. Они же "манагеры", им поручили, они управляют отделом крупной корпорации, они долго ее банкротили по приказу. А когда стало понятно, что будет, они просятся в отставку, чтобы не отвечать за то, что будет происходить.— Есть еще версия, что скандал с Шольцом связан с уменьшением поддержки Германией Украины. Это надуманная история?— Все что они могли, они отдали. Один только "Северный поток", ну… понимаете, что такое помощь Украине в размере миллионов евро? В условиях, когда евро стало меньше доллара, каждый раз это разрыв европейской экономики. На фоне того, что они не стали запускать СП-2 и встал СП-1, они могли бы миллиард евро отдать Украине. В деньгах или оружием, в чем угодно – но это все мелочи, я вас уверяю, Шольц отдал все, что нужно.Сейчас интересно последить за Анналеной Бербок, будет ли она брать власть, или она тоже смоется. Если не будет, значит демократическая партия не будет стараться выиграть выборы в США. Они сейчас все не хотят брать ответственность.— Будет ли все-таки вывезено украинское зерно или есть риск, что сделка сорвется?- Турция выставила себя в качестве посредника? Выставила. Показала, что могут достигать договоренности? Да. Мы продемонстрировали, что не собираемся душить Европу голодом? Показали. Поменяет это что-то? Нет, не поменяет. Вывезут остатки зерна оттуда или нет, голод в Европе все равно будет. Не такой, как в Йемене, но в следующем году – да, такой же. Если они не поменяют своего отношения к происходящему.Если все останется так, как есть, это будет страшно. Нам границу придется с Западом закрывать, причем на вход, а не на выход.Это абсолютно не важно. Ни с какой точки зрения. Большая часть зерна была уже вывезена хитрым путем через Констанцу. Это известный логистический коридор. Через речные порты, сухопутным путем, перегрузки и так далее. Практически, зерна там почти уже нет, это все ерунда, постоянные игры вокруг несуществующих объектов.— Но там было 20 миллионов тонн. Может, 5 вывезли, остальное осталось?— Это капля в море. За счет прижима временного на наши удобрения, цены на газ высокие, они сами не могут производить их. За счет тех мер, которые те же голландские власти в отношении своих же фермеров ввели, эти миллионы тонн не значат ничего.— А почему голод будет?— Потому что ЕС не в состоянии себя обеспечить продовольствием ни по калориям, ни по позициям продовольственным. 15-20 лет назад мог, даже экспортировал, а сейчас не может. Более того, чтобы обеспечить себя продовольствием, нужны удобрения, а они либо производятся в России, либо в Европе из российского газа. Нет ни удобрений, ни зерна. Нет денег на газ, а те, которые есть, им запрещают тратить на российский газ. Как кормить будут людей?— Может с Россией договорятся?— Ну, Владимир Владимирович Путин сидит в своем Кремле и всегда ждет людей, готовых извиниться. Я думаю так. Он очень добрый человек.— На условиях, выгодных для России?— Ну, если повинятся, простим. Нет? Тогда сидите без света.— И последнее. Байден поехал на Ближний Восток, в том числе, в Саудовскую Аравию. Из этого что-то выйдет или его пошлют куда подальше?— С него возьмут всё, что можно взять и ничего не дадут взамен. Мухаммед бен Сальман достаточно опытный, жесткий политик. И понимает, что Акелла промахнулся, и Америка ему больше не господин.Он еще и мстить будет за свое бывшее вассальное положение. И за то, что его называют убийцей на Западе. Это будет как с Эрдоганом. Они сейчас находятся в положении, когда могут себе это позволить.Если бы я был советником Байдена, я бы сказал отменить все эти визиты, потому что, мол, США ценности ни что не меняют.— Что вы имеете ввиду?— Потому что нельзя одновременно ехать на поклон к Мухаммеду бен Сальману, требовать перехода на зеленую энергетику и говорить, что повышение цен на бензин - это Владимир Путин. Ну это бред какой-то!Мало кто обратил внимание, Джанет Йеллен объехала почти весь индо-тихоокеанский регион, требуя от всех присоединиться к возможному соглашению по установлению максимальной цены на российскую нефть. Ведь никто, даже Япония ничего не пообещала.— То есть, этого не будет?— А это невозможно сделать. Ну, нельзя, даже в 20-е годы нельзя было это сделать. Это миф, легенда, которая была разработана для арабских шейхов, чтобы показать, что они тоже участвовали в победе в холодной войне. На деле все было гораздо сложнее. И не так однозначно. Они не добьются ничего, но что-то отдадут.Хотя конгресс уже мешает, требует от Байдена, чтобы Турции ничего не продавали. А значит, Турция скажет, что никакой Швеции и Финляндии в НАТО не будет. Тогда Турцию выпирать будут из НАТО. Вонь будет стоять на весь мир. Все СМИ скажут, что турков члены НАТО обижают, будут фото с Путиным и Эрдоганом, где они жмут руки. Тут все понятно.У США одна проблема, они не успевают перестроится. Они бы и рады. Но мы раньше начали. Все, что мы сейчас видим - это все попытки остановить процесс, но все идет под откос, тормоза уже не действуют.— Что они будут предпринимать?— Значит, придется им в более сложных условиях перестраиваться. Правда, США со своими союзниками по АУКУСу выживут. У них есть вода, нефть, газ, полезные ископаемые, еда, плюс достаточно серьёзные технологии.А вот в Европе нет ничего, они живут на эмиссионном доходе. Как только евро будет отстегнут от доллара - всё, это будет свободное падение.— Некоторые эксперты говорят, что будет две зоны торговли продовольствием, например, РФ и СНГ – одна цена, на Западе – гораздо дороже. Может такое быть?— Может их будет даже 4, но дело даже не в этом. На деле невозможно будет сравнивать эти цены. Тут цена будет в рублях, а там в каких-то других тугриках, но сравнивать будет нельзя, потому что сложно будет сравнить покупательную способность.

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Александр Светлов

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