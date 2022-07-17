https://ukraina.ru/20220717/1036493717.html

"Не хотят отвечать за кризис": политолог объяснил смену европейских элит

"Не хотят отвечать за кризис": политолог объяснил смену европейских элит - 17.07.2022 Украина.ру

"Не хотят отвечать за кризис": политолог объяснил смену европейских элит

В Европе сейчас процессы выглядят так, что идет снос элитного эшелона, причем явно заточенного на Вашингтон, но кто вместо них, непонятно - заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру.

2022-07-17T06:01

2022-07-17T06:01

2022-07-17T06:01

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Известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг пытался уйти в отставку еще раньше, мог бы сидеть в нацбанке своем и спокойно получать большие деньги, ни за что не отвечать, но его не отпустили, отметил политолог. Они там воспитали элиту, которая ни за что отвечать не любит и не хочет, а потому не будет и не может этого делать - добавил Дробницкий.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, россия, джонсон, марио драги, олаф шольц, новости