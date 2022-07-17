https://ukraina.ru/20220717/1036493717.html
"Не хотят отвечать за кризис": политолог объяснил смену европейских элит
"Не хотят отвечать за кризис": политолог объяснил смену европейских элит - 17.07.2022 Украина.ру
"Не хотят отвечать за кризис": политолог объяснил смену европейских элит
В Европе сейчас процессы выглядят так, что идет снос элитного эшелона, причем явно заточенного на Вашингтон, но кто вместо них, непонятно - заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру.
2022-07-17T06:01
2022-07-17T06:01
2022-07-17T06:01
сша
украина
россия
джонсон
марио драги
олаф шольц
новости
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Известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг пытался уйти в отставку еще раньше, мог бы сидеть в нацбанке своем и спокойно получать большие деньги, ни за что не отвечать, но его не отпустили, отметил политолог. Они там воспитали элиту, которая ни за что отвечать не любит и не хочет, а потому не будет и не может этого делать - добавил Дробницкий.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102634/65/1026346583_251:0:4230:2984_1920x0_80_0_0_4fcd74c0a9bd32bc7aa9bec185dbf1ab.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, украина, россия, джонсон, марио драги, олаф шольц, новости
"Не хотят отвечать за кризис": политолог объяснил смену европейских элит
В Европе сейчас процессы выглядят так, что идет снос элитного эшелона, причем явно заточенного на Вашингтон, но кто вместо них, непонятно - заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру.
Известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг пытался уйти в отставку еще раньше, мог бы сидеть в нацбанке своем и спокойно получать большие деньги, ни за что не отвечать, но его не отпустили, отметил политолог.
Они там воспитали элиту, которая ни за что отвечать не любит и не хочет, а потому не будет и не может этого делать - добавил Дробницкий.
Кто придет на их место, не очень важно, это не очень субъектные страны. Правительства будут падать одно за одним. Они же "манагеры", им поручили, они управляют отделом крупной корпорации. А когда стало понятно, что будет, они просятся в отставку.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.