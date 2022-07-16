https://ukraina.ru/20220716/1036436588.html

Михеев рассказал, как "пятая колонна" влияет на российское медиа-пространство

Михеев рассказал, как "пятая колонна" влияет на российское медиа-пространство - 16.07.2022 Украина.ру

Михеев рассказал, как "пятая колонна" влияет на российское медиа-пространство

В российском медиа-пространстве все эти восемь лет мало освещалась в культуре и искусстве тема Донбасса, так как внутри правящего класса остается прослойка антироссийски настроенных людей, объяснил в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев

2022-07-16T04:00

2022-07-16T04:00

2022-07-16T04:00

сергей михеев

новости

медиа

россия

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По мнению Михеева, эти люди "религиозно убеждены", что России тоже нужно двигаться на Запад и нельзя делать вид, что их нет.Он уточнил, что многие из них "выбыли из игры", уехали за границу или немного притихли, ожидая "своего часа".Эксперт считает, что наибольшая концентрация этих людей в сфере искусства, культуры и СМИ, поэтому в информационном поле недостаточно качественных произведений культуры, которые освещали бы события не со стороны пропаганды противника.Полный текст интервью читайте здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сергей михеев, новости, медиа, россия