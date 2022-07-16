Михеев рассказал, как "пятая колонна" влияет на российское медиа-пространство - 16.07.2022 Украина.ру
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Михеев рассказал, как "пятая колонна" влияет на российское медиа-пространство
Михеев рассказал, как "пятая колонна" влияет на российское медиа-пространство - 16.07.2022 Украина.ру
Михеев рассказал, как "пятая колонна" влияет на российское медиа-пространство
В российском медиа-пространстве все эти восемь лет мало освещалась в культуре и искусстве тема Донбасса, так как внутри правящего класса остается прослойка антироссийски настроенных людей, объяснил в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев
2022-07-16T04:00
2022-07-16T04:00
сергей михеев
новости
медиа
россия
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По мнению Михеева, эти люди "религиозно убеждены", что России тоже нужно двигаться на Запад и нельзя делать вид, что их нет.Он уточнил, что многие из них "выбыли из игры", уехали за границу или немного притихли, ожидая "своего часа".Эксперт считает, что наибольшая концентрация этих людей в сфере искусства, культуры и СМИ, поэтому в информационном поле недостаточно качественных произведений культуры, которые освещали бы события не со стороны пропаганды противника.Полный текст интервью читайте здесь.
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сергей михеев, новости, медиа, россия

Михеев рассказал, как "пятая колонна" влияет на российское медиа-пространство

04:00 16.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКруглый стол на тему: "Американский ультиматум Ирану"
Круглый стол на тему: Американский ультиматум Ирану - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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В российском медиа-пространстве все эти восемь лет мало освещалась в культуре и искусстве тема Донбасса, так как внутри правящего класса остается прослойка антироссийски настроенных людей, объяснил в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев

В России еще с момента распада, с девяностых годов сформировалась огромная прослойка внутри правящего класса людей, они действительно внутренне почти религиозно убеждены в превосходстве Запада.

По мнению Михеева, эти люди "религиозно убеждены", что России тоже нужно двигаться на Запад и нельзя делать вид, что их нет.
Он уточнил, что многие из них "выбыли из игры", уехали за границу или немного притихли, ожидая "своего часа".
Эксперт считает, что наибольшая концентрация этих людей в сфере искусства, культуры и СМИ, поэтому в информационном поле недостаточно качественных произведений культуры, которые освещали бы события не со стороны пропаганды противника.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
Сергей МихеевНовостимедиаРоссия
 
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