Не было никогда, и вот опять. США снимают санкции с РФ и начинают "сливать" Украину

Не было никогда, и вот опять. США снимают санкции с РФ и начинают "сливать" Украину - 15.07.2022 Украина.ру

Не было никогда, и вот опять. США снимают санкции с РФ и начинают "сливать" Украину

14 июля можно провозгласить днём плохих новостей для украинских властей, постоянно требующих от Запада усилить давление на Москву. Сначала источники...

2022-07-15T15:25

2022-07-15T15:25

2022-07-15T16:30

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036471130_0:36:2938:1689_1920x0_80_0_0_37f4da0b861bbc6b97664268016e8678.jpg.webp

14 июля можно провозгласить днём плохих новостей для украинских властей, постоянно требующих от Запада усилить давление на Москву. Сначала источники информационного агентства Bloomberg сообщили о намерении Евросоюза снять санкции за возможную причастность к военной спецоперации на Украине с нескольких россиян, поскольку введены они были на слабых основаниях. Спустя несколько часов Министерство финансов США объявило об отмене ряда ограничений на сотрудничество с Москвой.«Все транзакции, относящиеся к производству, продаже или транспортировке сельскохозяйственных товаров и оборудования; лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств; предотвращению распространения, диагностике или лечению COVID-19; продолжающимся клиническим испытаниям и иной исследовательской медицинской деятельности разрешены», - уточнило ведомство.По части сельскохозяйственного сектора, как уточняется, из-под ограничений выведены продукты и корма для животных, минеральные и органические удобрения, семена, репродуктивные материалы для животноводства. Кроме того, в список разрешённых включено сельскохозяйственное оборудование, которого не было в предыдущих версиях генеральных лицензий, разрешающих отдельные транзакции с участием иностранных финансовых институтов.После начала военной спецоперации РФ на Украине США стали вводить антироссийские санкции с новой силой, но уже скоро были вынуждены признать свою зависимость от России в отдельных отраслях. Спустя ровно месяц – 24 марта – американские власти приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, за счёт чего предотвратили их попадание под ограничения. Однако к тому моменту ущерб американским сельхозпроизводителям уже был нанесён, а местные предприятия не способны удовлетворить потребности фермеров. 20% диаммонийфосфата, 13% карбамида, 6% калия США закупают у России, входящей в тройку главных мировых поставщиков минеральных удобрений.В середине мая издание The American Conservative предупредило, что нехватка зерна в мире при всём своём размахе меркнет по сравнению с дефицитом удобрений, ведь они не только решают, каким будет урожай, но и определяют мировые цены на продовольствие.Пойти на такой беспрецедентный шаг, как отмена санкций, Соединённые Штаты подтолкнул наметившийся дефицит удобрений на мировом рынке, вызванный отказом трёх крупнейших морских контейнерных перевозчиков, — швейцарской Mediterranean Shipping Company (MSC), датской Maersk и французской CMA CGM, – от поставок из РФ. Тогда пришлось прибегнуть к помощи дружественных России стран, что было не так-то просто. За счёт включения удобрений в категорию товаров первой необходимости MSC и Maersk получили возможность перевозить их, поскольку не вводили ограничения на такую продукцию.Для скорейшего урегулирования вопроса американская сторона, как сообщали источники агентства Bloomberg, отправляла своего представителя в Москву на переговоры с участием ООН, посвящённые поставкам удобрений и сельскохозяйственной продукции из России и Украины, более того, непублично чиновники США призывали транспортные и аграрные компании закупать и перевозить больше удобрений из РФ, которые предпочитали воздержаться от этого из опасений непреднамеренно нарушить санкции. Как отметил Bloomberg, сокращение поставок удобрений в этом году может негативно сказаться на урожае в следующем.Впрочем, после отмены Соединёнными Штатами действовавших ограничений не факт, что они получат российские удобрения — Москва может перенаправить экспортные потоки в другие регионы мира, например, в Азию, в рамках общего курса на переориентирование на дружественные страны.На фоне открытия дверей для сотрудничества с Россией, которые были закрыты из-за ситуации на Украине, начиная ещё с 2014 года, Вашингтон одновременно начинает дистанцироваться от Киева.Так, в тот же день, 14 июля, посольство США на Украине призвало американских граждан не въезжать на Украину, а уже находящихся в стране — незамедлительно покинуть её территорию. Тем, кто уехать не может, дипломаты рекомендовали избегать участия в различных мероприятиях и избегать мест массового скопления людей, а в случае начала обстрелов, громких взрывов или срабатывания сирен воздушной тревоги – сразу искать укрытие, не приближаться ни к каким обломкам при ракетных обстрелах, а также предупредили, что во время работы украинской ПВО при перехвате ракет или беспилотников угрозу могут представлять падающие обломки.«Ситуация в сфере безопасности на всей Украине крайне нестабильная, условия могут без предупреждения, то есть резко и внезапно, ухудшиться», — говорится в заявлении дипмиссии.Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передаёт американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей.По словам руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, беспокойство посольства США о безопасности своих гражданах связано не только с проведением Россией спецоперации на Украине, но и с тем, что Киев, как и другие города страны, перестал быть безопасным местом — бытовая преступность в столице расцвела пышным цветом на фоне последних событий, ведь огромное количество оружия попало в руки простых граждан, а от них – к бандитским группировкам.Власти США признают, что не имеют информации о дальнейшей судьбе переданного оружия после того, как оно пересекает украинскую границу, и не исключают вероятность его нахождения у националистов. Даркнет полон объявлений украинских дельцов о продаже западных образцов вооружений, взрывчатки и боеприпасов.«Это (рекомендация посольства. – Ред.) может быть и дополнительная провокационная новость, которая призвана усилить напряжённость на пустом месте. Условно: никаких планов по атакам на столицу нет, тем не менее, можно начинать об этом говорить, тем самым создавать информационное поле, дополнительный повод поговорить об "агрессии России". С другой стороны, какие-то разведсообщества США, возможно, сообщили о том, что намечаются какие-то активные действия со стороны России. То есть можно с разных точек зрения интерпретировать. Но я в данном случае воспринимал бы эту информацию как положительный сигнал признания со стороны США небезопасности Украины. Это действительно небезопасное место, и если они оберегают своих граждан, то должны им об этом сообщать», - добавил Шатров в эфире радио Sputnik.Помимо открытого признания обстановки на Украине опасной, несмотря на мощную поддержку прежде всего самих Штатов, американцы могут после 2-го квартала 2023 года прекратить оказывать военную помощь Киеву, пишет газета The New York Times. Это тот срок, до которого, по мнению и чиновников, и аналитиков, продлится одобренная Конгрессом военная помощь, а будет ли возможность оказывать ей дальше — большой вопрос, отмечает издание.«Официальные лица признают, что в какой-то момент запасы оружия в США и Европе иссякнут. Хотя Соединённые Штаты одобрили военную и иную помощь Киеву на $54 млрд, никто не ожидает ещё одного чека на $54 млрд, когда первый будет израсходован», — говорится в статье.В связи с этим Вашингтон призвал другие страны передать Украине оружие советского производства, с которым бойцы ВСУ более знакомы. Возможно, с этой просьбой президент США Джо Байден обратится и к лидерам государств Ближнего Востока, по которому совершает турне в настоящее время, поскольку многие из них закупали вооружение у Москвы. Кроме того, добавляет The New York Times, поддерживать тот же уровень материальной помощи будет трудно из-за усиливающейся усталости по обе стороны Атлантики от конфликта на Украине.«США начали интенсивно сливать Украину. Их непостоянство, предательство и цинизм ярко просматривается в Афганистане. Такая же участь ждёт Украину и её нацистскую верхушку. Американцы уже бегут из Украины, как крысы с тонущего корабля», - заявил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет.Что же в итоге получается? На словах Байден обещает поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но делать это ценой благополучия своей страны не собирается, хотя украинский кризис уже создал много серьёзных внутренних проблем для США. Более того, Вашингтон не рвётся сжигать все мосты в отношениях с Россией: если сотрудничество в той или иной сфере выгоднее именно с Россией, а не с кем-то из партнёров из других регионов мира, американцы так же легко снимают санкции, как и вводили их, «ничего личного, просто бизнес», как говорил Аль Капоне. И Соединённые Штаты никогда не перейдут черту, за которой последует прямое военное столкновение с Россией, поэтому в военной помощи Украине у них есть определенный предел.

