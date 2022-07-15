Разгромили националистов: в Минобороны РФ сообщили о высокоточной работе ВКС
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220715/1036465701.html
Сотни украинских националистов были уничтожены в Артемовске
Разгромили националистов: в Минобороны РФ сообщили о высокоточной работе ВКС
Сотни украинских националистов были уничтожены в Артемовске
В Минобороны России 15 июля сообщили об уничтожении националистов в Артемовске, бойцов "Кракена" и иностранных наемников в Харькове
2022-07-15T13:23
2022-07-15T13:23
новости
минобороны рф
националисты
правый сектор
уничтожение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/68/1033876851_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f2ba5c3378cb96a5c5c2ba62f4fc88c.jpg
По данным ведомства, российская авиация уничтожила в Артемовске в Донбассе до 300 украинских военных.Вооруженные силы РФ также разгромили два взвода украинских РСЗО и два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе ДНР.️Сообщается также о том, что за сутки сбиты 2 самолета МиГ-29 ВСУ, поражены 5 пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ.️ПВО России сбили два украинских самолета Су-25 в Николаевской области и 9 беспилотников в Харьковской области, Херсонской области и ЛНР.Военные РФ уничтожили до 200 бойцов "Кракена" и 50 иностранных наемников в Харькове.* Деятельность организации запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20220606/1034101921.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/68/1033876851_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c565986f5d8f5bdeb57087e1e8175b2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, минобороны рф, националисты, правый сектор, уничтожение

Сотни украинских националистов были уничтожены в Артемовске

13:23 15.07.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
В Минобороны России 15 июля сообщили об уничтожении националистов в Артемовске, бойцов "Кракена" и иностранных наемников в Харькове
По данным ведомства, российская авиация уничтожила в Артемовске в Донбассе до 300 украинских военных.
Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования "Правый сектор"* в городе Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено около 300 националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны РФ
Вооруженные силы РФ также разгромили два взвода украинских РСЗО и два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе ДНР.
️Сообщается также о том, что за сутки сбиты 2 самолета МиГ-29 ВСУ, поражены 5 пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ.
ПВО России сбили два украинских самолета Су-25 в Николаевской области и 9 беспилотников в Харьковской области, Херсонской области и ЛНР.
Военные РФ уничтожили до 200 бойцов "Кракена" и 50 иностранных наемников в Харькове.
* Деятельность организации запрещена в РФ
украинский язык мова школа ученик - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 15:17
«Безоговорочные кретины». Как украинские националисты пытаются вытравить русский языкВ понедельник, 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, традиционно отмечается День русского языка. Однако этот праздник на Украине под запретом. Несмотря на то, что русский остается родным и разговорным языком для большей части украинской политической элиты, не исключая президента Зеленского и его ближайшего окружения
 
НовостиМинобороны РФнационалистыПравый секторуничтожение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:54Минобороны РФ раскрыло детали переговоров по зерну в Стамбуле
14:45СМИ: хакеры нашли доказательство связи Киркорова и одесского неонациста-убийцы
14:38Катастрофа в энергетике! Будет ли Запад продолжать войну с Россией - Митрахович. Видео
14:32Глава МВД Сербии ответил на выпад Гончаренко, но тот не успокоился
14:26Роботизированная кукла: странное поведение Байдена озадачило сеть
14:25Геннадий Дубовой: Американцы дают ВСУ всякий хлам, а не самые передовое оружие
13:58Будапешт подготовил военные сценарии защиты венгров в украинском Закарпатье
13:43Депутат от "Слуги народа" Безуглая снова набросилась на одного из своих коллег
13:36Анонсировано оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза
13:23Сотни украинских националистов были уничтожены в Артемовске
13:05Лингвогеноцид вступает в действие. На Украине 16 июля стартует новый виток украинизации
12:59HIMARS и информационно-психологическая борьба
12:56Кто наводит огонь ВСУ и кого Украина хочет призвать в ближайшее время - Захарова. Видео
12:40Не пережил стресс: британский наемник умер в плену в ДНР
12:37Украинское зерно не имеет значения для рынка — Марков
12:29В освобожденном Мелитополе предотвратили теракт - МВД
12:28Список политических заключённых Украины
12:27Прерванное совещание: Минобороны РФ раскрыло детали удара по Виннице
12:21Хроника событий на Украине на 12:00 15 июля: обстрелы, Северск, ответ КНДР
12:13Если не успеют вовремя сбежать: Вассерман спрогнозировал печальную участь киевских властей
Лента новостейМолния