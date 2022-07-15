Сотни украинских националистов были уничтожены в Артемовске
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
В Минобороны России 15 июля сообщили об уничтожении националистов в Артемовске, бойцов "Кракена" и иностранных наемников в Харькове
По данным ведомства, российская авиация уничтожила в Артемовске в Донбассе до 300 украинских военных.
Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования "Правый сектор"* в городе Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено около 300 националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.
Вооруженные силы РФ также разгромили два взвода украинских РСЗО и два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе ДНР.
️Сообщается также о том, что за сутки сбиты 2 самолета МиГ-29 ВСУ, поражены 5 пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ.
️ПВО России сбили два украинских самолета Су-25 в Николаевской области и 9 беспилотников в Харьковской области, Херсонской области и ЛНР.
Военные РФ уничтожили до 200 бойцов "Кракена" и 50 иностранных наемников в Харькове.
* Деятельность организации запрещена в РФ
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