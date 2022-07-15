https://ukraina.ru/20220715/1036465701.html

Сотни украинских националистов были уничтожены в Артемовске

Разгромили националистов: в Минобороны РФ сообщили о высокоточной работе ВКС

Сотни украинских националистов были уничтожены в Артемовске

В Минобороны России 15 июля сообщили об уничтожении националистов в Артемовске, бойцов "Кракена" и иностранных наемников в Харькове

2022-07-15T13:23

2022-07-15T13:23

2022-07-15T13:23

новости

минобороны рф

националисты

правый сектор

уничтожение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/68/1033876851_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f2ba5c3378cb96a5c5c2ba62f4fc88c.jpg

По данным ведомства, российская авиация уничтожила в Артемовске в Донбассе до 300 украинских военных.Вооруженные силы РФ также разгромили два взвода украинских РСЗО и два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе ДНР.️Сообщается также о том, что за сутки сбиты 2 самолета МиГ-29 ВСУ, поражены 5 пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ.️ПВО России сбили два украинских самолета Су-25 в Николаевской области и 9 беспилотников в Харьковской области, Херсонской области и ЛНР.Военные РФ уничтожили до 200 бойцов "Кракена" и 50 иностранных наемников в Харькове.* Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20220606/1034101921.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минобороны рф, националисты, правый сектор, уничтожение