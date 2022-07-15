https://ukraina.ru/20220715/1036454783.html

Bloomberg: Евросоюз вынужден сократить помощь Украине

Bloomberg: Евросоюз вынужден сократить помощь Украине - 15.07.2022 Украина.ру

Bloomberg: Евросоюз вынужден сократить помощь Украине

Американское издание Bloomberg 15 июля отмечает вынужденное сокращение экономической помощи Украине от ЕС. Объём экстренных кредитов будет уменьшен в девять раз из-за собственных проблем в экономике

2022-07-15T10:59

2022-07-15T10:59

2022-07-15T10:59

евросоюз

украина

помощь

экономика

проблемы

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В Евросоюзе серьезные проблемы с экономикой, поэтому помощь Украине придется сократить в разы. Киев получит миллиард евро вместо планируемых девяти, пишет издание Bloomberg.Около двух месяцев назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила передать Украине экстренные кредиты на девять миллиардов евро. Но реальные возможности оказались намного скромнее: договориться удалось только о первоначальном транше в миллиард евро.Экономические последствия украинского кризиса давят на страны ЕС. По мнению автора публикации, там начинают беспокоиться о том, что народная поддержка Киева в ближайшие месяцы может значительно ослабеть, учитывая рост цен на энергоносители в Европе.Желание Еврокомиссии взять на себя большую часть финансирования проекта по восстановлению Украины, который Киев оценивает в 750 миллиардов долларов, пугает некоторых членов союза, отмечает Bloomberg.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

https://ukraina.ru/20220714/1036335767.html

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евросоюз, украина, помощь, экономика, проблемы