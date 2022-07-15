https://ukraina.ru/20220715/1036439904.html

Мухин объяснил, когда лучше проводить референдумы в освобожденных регионах Украины

Мухин объяснил, когда лучше проводить референдумы в освобожденных регионах Украины - 15.07.2022 Украина.ру

Мухин объяснил, когда лучше проводить референдумы в освобожденных регионах Украины

Проводить референдум в Херсонской области должны в нормальной обстановке, а не в ходе СВО, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру

2022-07-15T09:00

2022-07-15T09:00

2022-07-15T09:01

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Замглавы временной администрации региона Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что Херсонская область начала подготовку к референдуму о присоединении к России.По его мнению, результаты референдумов признаны не будут.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036432010.html

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2022

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