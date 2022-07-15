Мухин объяснил, когда лучше проводить референдумы в освобожденных регионах Украины - 15.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220715/1036439904.html
Мухин объяснил, когда лучше проводить референдумы в освобожденных регионах Украины
Мухин объяснил, когда лучше проводить референдумы в освобожденных регионах Украины - 15.07.2022 Украина.ру
Мухин объяснил, когда лучше проводить референдумы в освобожденных регионах Украины
Проводить референдум в Херсонской области должны в нормальной обстановке, а не в ходе СВО, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
2022-07-15T09:00
2022-07-15T09:01
новости
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102122/69/1021226907_0:275:2276:1555_1920x0_80_0_0_c320b780cf924971d539f13d5a0e38d9.jpg
Замглавы временной администрации региона Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что Херсонская область начала подготовку к референдуму о присоединении к России.По его мнению, результаты референдумов признаны не будут.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036432010.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102122/69/1021226907_52:0:2276:1668_1920x0_80_0_0_4a0d0f45d3d4d7c705aa9d4492189fe2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия

Мухин объяснил, когда лучше проводить референдумы в освобожденных регионах Украины

09:00 15.07.2022 (обновлено: 09:01 15.07.2022)
 
© РИА Новости . Ирина Попова / Перейти в фотобанкРеферендум об ассоциации Украины с ЕС
Референдум об ассоциации Украины с ЕС - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Ирина Попова
Перейти в фотобанк
Читать в
Проводить референдум в Херсонской области должны в нормальной обстановке, а не в ходе СВО, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
Замглавы временной администрации региона Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что Херсонская область начала подготовку к референдуму о присоединении к России.
Я не знаю, мне вообще эта идея с референдумами в ходе специальной военной операции не очень нравится, откровенно скажу. Такие вещи должны происходить в нормальной обстановке, а не в форс-мажорных обстоятельствах.
Алексей Мухин
Алексей Мухин
политолог, генеральный директор Центра политической информации
По его мнению, результаты референдумов признаны не будут.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 17:00
Северск наш? Военный эксперт о том, как Россия буквально стирает ВСУ с лица землиРоссийские войска в Донбассе применяют тактику, схожую с той, которую разработал адмирал Макаров, погибший в ходе русско-японской войны в 1904-1905 годах. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Bloomberg: Евросоюз вынужден сократить помощь Украине
10:54Здесь рождается новая элита России: Юта о людях Донбасса. Видео
10:46"Произведено в Америке": эксперт рассказал, на чем строится медиа-пиар украинского оружия
10:26"Европа выстрелила себе в легкие и теперь задыхается": Орбан о политике санкций против РФ
10:24Марков рассказал о гибридной войне НАТО против России
10:12Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно эвакуироваться
10:03Зубец: скандал с зерном – способ изменить мировую цену на него
09:43Александр Костин: Пока ВСУ выжигают Донбасс, Польша готовится к войне
09:36Херсон: Начало будущего - почему юг Украины очень надеется на Россию
09:19Замглавы МИД РФ объяснил, чем обернутся односторонние санкции Запада
09:10Военный эксперт рассказал, как беспилотники изменили мир
09:08Президент Бразилии намекнул, что предложит Зеленскому капитулировать
09:00Мухин объяснил, когда лучше проводить референдумы в освобожденных регионах Украины
09:00Михеев рассказал, какие возможности дают HIMARS украинской армии
08:57Трамп принял решение о выборах 2024 года - СМИ
08:56Зубец назвал главного промоутера сделки по украинскому зерну
08:55Сегодня: в России, Украине и мире
08:45Вассерман рассказал про самую эффективную тактику ВСУ
08:42Хроника событий на Украине на утро 15 июля: предупреждение США, Киев, тайна потерь
08:38Кадыров назвал Чечню местом единения тысяч патриотов
Лента новостейМолния