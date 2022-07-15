Мухин объяснил, когда лучше проводить референдумы в освобожденных регионах Украины
09:00 15.07.2022 (обновлено: 09:01 15.07.2022)
Проводить референдум в Херсонской области должны в нормальной обстановке, а не в ходе СВО, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
Замглавы временной администрации региона Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что Херсонская область начала подготовку к референдуму о присоединении к России.
Я не знаю, мне вообще эта идея с референдумами в ходе специальной военной операции не очень нравится, откровенно скажу. Такие вещи должны происходить в нормальной обстановке, а не в форс-мажорных обстоятельствах.
По его мнению, результаты референдумов признаны не будут.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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