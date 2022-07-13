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Алексей Мухин: У нас с Западной Европой общий таунхаус, но они его разрушают

Алексей Мухин: У нас с Западной Европой общий таунхаус, но они его разрушают - 13.07.2022 Украина.ру

Алексей Мухин: У нас с Западной Европой общий таунхаус, но они его разрушают

В нынешних условиях Литва выступает как дворовый хулиган, который ведет себя вызывающе, потому что чувствует, что за спиной у него есть старшие товарищи — США и Великобритания, и по сути Литва ведет к прямому конфликту России с НАТО, считает политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

2022-07-13T05:20

2022-07-13T05:20

2022-07-13T13:22

интервью

украина

литва

алексей мухин

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Алексей, финский историк Юсси Ялонен предложил вступить Западу в военный конфликт с Москвой: «Пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства, — потерпела неудачу. Рано или поздно страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства», — заключил историк. Мы знаем такую теорию, что кризис и есть некий инструмент войны. Нужно ли Западу напрямую вступать в конфликт с Москвой, или они просто будут воевать до последнего украинца?— Воинственность некоторых политиков и экспертов последнее время очевидна. Она связана с тем, что Запад не добивается того, чего он намерен добиться с помощью своей военной помощи Украине. То, что натовские страны уже находятся в прямом военном конфликте с Россией, хотя не признают этого, — это факт. Потому что поставка развединформации, поставка вооружений, а также инструкторов-специалистов, обслуживающего персонала РСЗО, ракетных систем залпового огня — все это уже фактически не то, что поставило на грань конфликта с Россией страны НАТО, а уже вовлекло НАТО.Поэтому господину историку можно только посочувствовать, потому что он слабо информирован в этом плане, то, к чему он призвал — уже произошло. На данном этапе мы сейчас наблюдаем неядерный конфликт, можно сказать, в такой относительно мягкой форме, между Россией и западными странами, причем этот конфликт носит абсолютно гибридный характер. Это не только участие в военных действиях, в помощи Украине, а также различного рода санкции, которые мягко говоря, действительно имеют форму военного противостояния, потому что они выходят за рамки морали, это само собой, и человеческого достоинства, но они выходят за рамки международного права и даже законов тех стран, которые их применяют. Взять хотя бы разные заморозки золотовалютных резервов и т. д., что является форменным пиратством. То есть, по сути, мы уже находимся в состоянии этого конфликта.Возможно, историк имел в виду ядерный конфликт, но, ребята, извините, — это взаимный суицид. Многие политики, особенно в Великобритании, которая надеется отсидеться за Ла-Маншем, или что там у них в головах, я даже не знаю, действительно говорили об этом, и слухи, которые распространяются западными медиа, относительно того, что Россия якобы готова применить тактическое ядерное оружие на Украине, они как раз и выдают с головой этих политиков, этих акторов, которые хотели бы, возможно, получить какой-то локальный ядерный конфликт. Но совершенно очевидно, что у России сейчас нет необходимости в этом. Потому что пресловутое поле боя, на котором нас должны победить, — оно пока за нами, и этот медицинский факт не отменить!То, что Украина на глазах теряет государственность, — суверенность она потеряла достаточно давно, — это тоже медицинский факт. То есть, по сути, речь идет о попытках разных политиков, особенно стараются бывшие президенты, взять того же польского Леха Валенсу, с его яркими и абсолютно бесчеловечными высказываниями… Не знаю, кому там раздают Нобелевские премии мира, но то, что мы видели в виде Барака Обамы или Леха Валенсы — я бы им не только премии не дал, я бы на самом деле подумал о привлечении их к уголовной ответственности за те высказывания, которые они допускают. Обоих, причем.Полагаю, что на самом деле речь идет о крайней разочарованности западных стран в собственных возможностях. Этот комплекс политической неполноценности, к сожалению, будет дальше диктовать им повышать уровень этой самой риторики, и выводить его за грани разумного. Полагаю, что в ближайшее время мы столкнемся с целой серией подобного рода высказываний.— Как раз вы затронули экс-президента Польши Леха Валенсу, его высказывания по поводу того, что нужно, по сути, расчеловечить Россию, довести ее до 50 миллионов. Я думаю, это показывает тот план спецоперации по денацификации, о котором как раз Лех Валенса, наверное, и заявляет. Что по поводу Польши, какие там настроения?— Во-первых, Запад уже давно расчеловечил Россию, представив ее тем, чем она не является, то есть страной — носителем идеи фашизма. Такие вещи тоже обсуждают. Но это вполне в духе пресловутых западных ценностей, которые, наоборот, антиценности. Заявляется одно, заявляется приверженность демократии, правам человека, а делается ровно противоположное. Причем в своих грехах, как правило, обвиняют либо Китай, либо Россию, либо Иран, а также Северную Корею. По сути, эти вещи стали, к сожалению, довольно обыденными в нынешней дипломатии. Мы имеем дело, есть такое понятие, как постмодернизм, а это — постдипломатия, когда недипломатические совсем методы выдаются за дипломатические. На словах при этом якобы «град на холме» еще сияет, хотя на самом деле — нет.Полагаю, что с Польшей творятся те дела, которые обычно творятся со странами, которые находятся в политическом угаре, к сожалению. Польша периодически раз в столетие пытается проявить себя как европейская страна, но, к сожалению, та страта политиков, которая в Польше последние двадцать лет находилась у власти, — она не позволила ей реализовать ни одно из этих политических начинаний, и не позволяет удовлетворить ни одну политическую амбицию.Именно поэтому Анджей Дуда сейчас активно обнимается с Владимиром Зеленским, хотя, казалось бы, носитель государственной идеологии нацизма, имею в виду Зеленского, должен вызывать у любого поляка, который пострадал от Бандеры, Шухевича и прочих нацистских преступников, стойкое отторжение. Но нет — обнимаются, похлопывают друг друга по плечу. Мне кажется, что Польша почувствовала вкус территорий. Помните, была такая сакраментальная фраза в знаменитом российском советском фильме «Иван Васильевич меняет профессию»: «Кемская волость».«Кемская волость» сейчас овладела умами некоторых поляков, которые принимают решения и формируют политику целой страны. Я сознательно отделяю гражданское общество Польши от истеблишмента, потому что это не одно и то же. Полагаю, что эти игры, которые для Польши во все века, начиная еще с 17-го столетия, заканчивались крайне плохо — разделом территорий, так же завершатся и сейчас. Те же историки, не те, которые призывают к тому, чтобы НАТО вступало в войну с Россией, либо не те политики, хоть и бывшие, которые говорят о том, что в России должно остаться 50 миллионов человек, а нормальные историки, нормальные политики — они предупреждают и Украину предупреждали раньше, что игры с госидеологией нацизма до добра не доводят.Есть даже специальный термин, он в Нюрнбергских материалах употребляется, это «бандеризм». Это особая форма украинского нацизма. По сути, он сейчас является государственной идеологией страны под названием Украина, что ведет к распаду этой страны, и к потере территории, и к деградации государственности, что мы наблюдаем воочию. Обо всем этом политики предупреждали. И сейчас эксперты-политики предупреждают Польшу, что игры, в которые они теперь играют, до добра не доведут.К сожалению, для Польши и польского истеблишмента — истеблишмент этого не видит, ослепленный какими-то своими амбициями, желаниями, и, как ему кажется, представившейся возможностью расширить свою территорию. Я не имею в виду присоединение части Украины к Польше — это было бы слишком, на мой взгляд, экстравагантно даже для Польши. Я имею в виду установление полного тотального контроля над некоторыми территориями, которые, вполне вероятно, Польша в той или иной степени считает условно своими.— Перейдем к саммиту G20, точнее, к прошедшему саммиту на уровне министров в Индонезии. После этого саммита глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о позиции стран, государств G7. Эта позиция не является ключевой для стран «Большой двадцатки». Они не разделяют позицию Евросоюза. После окончания спецоперации, допустим, когда мы достигнем тех целей, которые себе ставили, как в дальнейшем будет развиваться взаимодействие, дипломатические отношения со странами Европы? Или все забудется?— Нормально будут развиваться. Потому что Россия и Европа обитают на одном континенте, мы живем в одном доме, мы осуществляем крайне похожие экономические методы у себя в странах. Культурные коды у нас практически идентичны. Вызовы, угрозы, которые перед нами стоят, они тоже идентичные, только на данном этапе Европейский Союз, европейские страны, находятся под сильным влиянием Соединенных Штатов Америки — что было с Россией в девяностых годах. То есть, по сути, ребята попали в ту же ситуацию, в которую мы попали в девяностых. Но от которой мы в 1999 и 2000 году избавились и стали вести суверенную политику, а у европейских стран все только начинается. К сожалению, это внешнее управление, которым занимаются через Брюссельские институты, через того же самого Борреля, США, американцы, в Европе — это будет усиливаться, будет нанесен очень серьезный ущерб, и он уже наносится. Уже видно, как рушится европейская экономика. Эксперты предупреждают о неизбежной рецессии и т. д.Все эти действия носят неразумный, не прагматичный характер. Мягко говоря, они не укладываются в концепцию сильной европейской экономики. Пока, да, она выглядит сильной, но все делается для того, чтобы она ослабела и оказалась в полном подчинении от США.Очевидно, что США имеют большие виды на европейский рынок. Им необходима совершенно аморфная политическая структура национальных государственных систем в европейских странах, мощная наднациональная структура, я имею в виду Брюссельскую систему, ЕС, с помощью которой можно будет выходить на европейский рынок с пятисотмиллионным числом потребителей и диктовать цены.То, что делали европейцы в отношении «Газпрома», помните, относительно истребования скидок, попытки не платить за газ либо вести себя совершенно непотребно — все это с американцами не пройдет, потому что Европа находится под военным контролем. Даже под военно-политическим контролем. В то время как Россия для европейских стран — это полноправный партнер, равный.Но за последние 10-15 лет стало понятно, что Европа действует против своих интересов и готова наш общий европейский дом разрушать. То есть, по сути, у нас совместное домовладение — такой таунхаус. Половиной владеет Россия, половиной владеют западноевропейские страны. Россия тоже европейская страна, здесь не надо обольщаться либо бить себя пяткой в грудь и говорить о том, что, ой, мы должны стать Европой. Мы и есть Европа на самом деле.Но бывает такая беда, когда в семье алкоголик, то он начинает пропивать вещи, мусорить на своей части, допускать деградацию инфраструктуры. Вот мы сейчас это наблюдаем в Европе. То есть беда пришла в наш европейский дом, и с помощью специальной военной операции в том числе мы пытаемся привести в чувство наших европейских соседей. Но у них есть целая группа политиков, людей, акторов, которые, судя по всему, действуя против национальных интересов разных европейских стран, а именно, разрывая связи с Россией, — энергетические, культурные, политические, торговые и т. д. — они, по сути, ставят под сомнение и делают весьма вероятной деградацию европейской экономики по вышеуказанным мной причинам. Я не понимаю, почему европейское общество не видит этого, либо не хочет этого видеть. Хотя, на самом деле, ангажированность политиков многих стран, которые ведут европейские страны по этому пути, она очевидна. Достаточно посмотреть Википедию, какие посты потом они занимают, уходя в отставку. Они практически все очень хорошо, тепло устраиваются в разных транснациональных корпорациях либо вообще в американских компаниях, что, собственно, их выдает с головой. Правда, этой статистикой мало кто занимается, особенно в Европе.— Перенесемся на Украину. Министр обороны Алексей Резников сообщил о том, что поставлена задача перед украинской армией — освободить, отвоевать юг Украины. В связи с этим такой вопрос: будет ли ускорен процесс референдума в Запорожской, Херсонской областях?— Я не знаю, мне вообще эта идея с референдумами в ходе специальной военной операции не очень нравится, откровенно скажу. Такие вещи должны происходить в нормальной обстановке, а не в форс-мажорных обстоятельствах. Тем более, совершенно очевидно, что результаты этих референдумов признаны не будут. Я думаю, что это надо еще продумывать все.— Литва расширила ограничения на транзит — в список вошли алкоголь, цемент, древесина, химические товары и спиртосодержащие. Как отвечать на такую позицию Литвы?— Обратите внимание, что Литва здесь выступает не как страна Европейского Союза. Она выступает фактически самостоятельно. Европейская комиссия не дала ей добро на подобного рода поведение и даже рекомендовала урегулировать отношения с Россией. Но Литва действует в этом смысле самостоятельно, как кажется, хотя именно эта самостоятельность неразумная. Потому что, по сути, Литва ставит под угрозу существование своей собственной экономики. А это выдает в том, что здесь постарались внешние акторы.Я думаю, что Литва и ее руководство действует под непосредственным влиянием США и Великобритании, которые ей что-то обещали, видимо, какие-то преференции в будущем, поэтому они не боятся нанести невосполнимый ущерб своей экономике, но выполняют то, что им говорят. Вопрос о блокировке эксклава, — Калининградской области, территории Российской Федерации, — это казус белли, это повод для объявления войны. И Литва это прекрасно понимает. Судя по тому, что они прижали ушки и все равно делают то, что они начали делать, — за ними стоят гораздо более влиятельные, внушительные силы. И здесь вопрос о вступлении НАТО в открытый вооруженный конфликт с Россией становится очень актуальным.— То есть, по сути, Литва чувствует за собой плечо какого-то старшего брата.— Она (Литва. — Ред.) похожа на мелкого хулигана, который знает, что за ним стоит несколько взрослых товарищей, поэтому ведет себя нагло, хамски, и по сути, нарушает собственные же обязательства, правила поведения. Подобного рода вещи происходят — это провокация, безусловно, она должна расцениваться как провокация, и нуждается в асимметричном ответе.

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, литва, алексей мухин