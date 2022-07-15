Результат решается на поле боя, а не в СМИ – эксперт об основной проблеме власти Украины
Основная проблема украинской власти с 2014 года в том, что ее решения основаны на логике шоу-бизнеса, сказал политолог и историк Олег Неменский в интервью Украина.ру
Основная проблема в этом конфликте с 2014 года. Действия украинского руководства основаны не столько на военной логике, сколько на логике шоу-бизнеса. Это было свойственно еще правительству [Петра] Порошенко, но это стало ярким свойством нынешнего руководства, после того, как действительно специалисты по шоу-бизнесу пришли к власти на Украине.
По его словам, украинское руководство предпринимают действия не для результата, а сколько создают картинку для СМИ, инфоповоды для тех или иных информационных кампаний, чтобы использовать это во внутриполитической борьбе и в общении с "западными покровителями".
Стратегически это провальный стиль ведения боевых действий, потому что результат решается на поле боя, а не в СМИ, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
12 июля, 13:19Измена Зеленского и украинская катастрофаВладимир Зеленский таки подал в Верховную Раду законопроект об особых правах поляков на Украине.Теперь спасти страну от катастрофы может только военный переворот с моментальной капитуляцией на восточном фронте. Но это вряд ли: украинские военные интегрированы в ту же западную систему координат, что и украинские политики