Результат решается на поле боя, а не в СМИ – эксперт об основной проблеме власти Украины - 15.07.2022 Украина.ру
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Результат решается на поле боя, а не в СМИ – эксперт об основной проблеме власти Украины
Результат решается на поле боя, а не в СМИ – эксперт об основной проблеме власти Украины - 15.07.2022 Украина.ру
Результат решается на поле боя, а не в СМИ – эксперт об основной проблеме власти Украины
Основная проблема украинской власти с 2014 года в том, что ее решения основаны на логике шоу-бизнеса, сказал политолог и историк Олег Неменский в интервью Украина.ру
2022-07-15T05:45
2022-07-15T05:45
украина
новости
сми
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По его словам, украинское руководство предпринимают действия не для результата, а сколько создают картинку для СМИ, инфоповоды для тех или иных информационных кампаний, чтобы использовать это во внутриполитической борьбе и в общении с "западными покровителями".Стратегически это провальный стиль ведения боевых действий, потому что результат решается на поле боя, а не в СМИ, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220712/1034340511.html
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украина, новости, сми

Результат решается на поле боя, а не в СМИ – эксперт об основной проблеме власти Украины

05:45 15.07.2022
 
© Володимир ЗеленськийВСУ Зеленский
ВСУ Зеленский
© Володимир Зеленський
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Основная проблема украинской власти с 2014 года в том, что ее решения основаны на логике шоу-бизнеса, сказал политолог и историк Олег Неменский в интервью Украина.ру

Основная проблема в этом конфликте с 2014 года. Действия украинского руководства основаны не столько на военной логике, сколько на логике шоу-бизнеса. Это было свойственно еще правительству [Петра] Порошенко, но это стало ярким свойством нынешнего руководства, после того, как действительно специалисты по шоу-бизнесу пришли к власти на Украине.

Олег Неменский
Олег Неменский
Политолог и историк
По его словам, украинское руководство предпринимают действия не для результата, а сколько создают картинку для СМИ, инфоповоды для тех или иных информационных кампаний, чтобы использовать это во внутриполитической борьбе и в общении с "западными покровителями".
Стратегически это провальный стиль ведения боевых действий, потому что результат решается на поле боя, а не в СМИ, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Зеленский
12 июля, 13:19
Измена Зеленского и украинская катастрофаВладимир Зеленский таки подал в Верховную Раду законопроект об особых правах поляков на Украине.Теперь спасти страну от катастрофы может только военный переворот с моментальной капитуляцией на восточном фронте. Но это вряд ли: украинские военные интегрированы в ту же западную систему координат, что и украинские политики
 
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