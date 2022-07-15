https://ukraina.ru/20220715/1036415733.html

Результат решается на поле боя, а не в СМИ – эксперт об основной проблеме власти Украины

Результат решается на поле боя, а не в СМИ – эксперт об основной проблеме власти Украины - 15.07.2022 Украина.ру

Результат решается на поле боя, а не в СМИ – эксперт об основной проблеме власти Украины

Основная проблема украинской власти с 2014 года в том, что ее решения основаны на логике шоу-бизнеса, сказал политолог и историк Олег Неменский в интервью Украина.ру

2022-07-15T05:45

2022-07-15T05:45

2022-07-15T05:45

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По его словам, украинское руководство предпринимают действия не для результата, а сколько создают картинку для СМИ, инфоповоды для тех или иных информационных кампаний, чтобы использовать это во внутриполитической борьбе и в общении с "западными покровителями".Стратегически это провальный стиль ведения боевых действий, потому что результат решается на поле боя, а не в СМИ, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220712/1034340511.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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