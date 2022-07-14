Неменский: Украинская армия истощена и не сможет атаковать юг - 14.07.2022 Украина.ру
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Неменский: Украинская армия истощена и не сможет атаковать юг
Неменский: Украинская армия истощена и не сможет атаковать юг - 14.07.2022 Украина.ру
Неменский: Украинская армия истощена и не сможет атаковать юг
Основная проблема украинской власти с 2014 года в том, что ее решения основаны на логике шоу-бизнеса. Украина.ру, 14.07.2022
2022-07-14T10:55
2022-07-14T10:59
украина
россия
сво
зеленский
интервью
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Основная проблема украинской власти с 2014 года в том, что ее решения основаны на логике шоу-бизнеса.Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.— Олег Борисович, Зеленский поручил взять юг Украины, якобы для этого есть миллион солдат. Это популизм или реальная угроза?— Да, такие заявления, конечно, чисто популистские. Ситуация, как раз, прямо обратная таким заявлениям. Украинская армия уже истощена по человеческому составу, не хватает оружия. Очень трудно удержать даже те позиции, которые есть на востоке – постепенно придется отступать. Да, возможны попытки контратак в разных участках фронта. Это понятные решения, для отвлечения сил и может, временных успехов, которые можно представить обществу как основания для надежд на будущую победу. Украинское общество сейчас заряжено такими победными настроениями, несмотря на довольно печальную реальность.СМИ создают такую картинку, настроение стоять до последнего и все же победить. На таком фоне фактология нужна, поэтому идея атаковать там, где войска РФ или ЛДНР не смогут быстро организовать защиту, она с военной и политической точки зрения вполне разумна, но она не может принести никакого стратегического успеха. Это небольшие акции, которые не меняют общий ход военных действий.— Это безысходность или сознательное шоу?Это, может быть, основная проблема в этом конфликте с 2014 года. Действия украинского руководства основаны не столько на военной логике, сколько на логике шоу-бизнеса. Это было свойственно еще правительству Порошенко, но это стало ярким свойством нынешнего руководства, после того, как действительно специалисты по шоу-бизнесу пришли к власти на Украине.Они предпринимают действия не для результата, сколько создают картинку для СМИ, инфоповоды для тех или иных информационных кампаний, чтобы как-то это использовать во внутриполитической борьбе и в общении с западными покровителями.Но, если тактически такие шаги бывают довольно рациональны, иногда в наше время нужно создавать, пусть и ложную картинку для СМИ, чтобы добиться действий западных партнеров. Но стратегически это провальный стиль ведения военных действий. Потому что результат военных действий решается на поле боя, а не в СМИ.— Это некомпетентность? Может, не хватает специалистов по военному делу?Складывается ощущение, что в Киеве этого не понимают или недооценивают. Или не знают, как справится с тем, что реальность сильно отличается от картинки, которую они сами себе пытаются рисовать, и сами же в нее потом верят.Поэтому мы часто в последнее время сталкиваемся с довольно странными и в целом совершенно неадекватными заявлениями украинского руководства. Но они больше продиктованы логикой политического шоу, которое больше всего занимает нынешнюю власть в Украине. В этом они знают толк, в этом они так или иначе являются профессионалами, а вот в реальной политике разбираются гораздо хуже и довели страну до печального состояния.
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Александр Светлов
Александр Светлов
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Украина.ру
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, сво, зеленский, интервью

Неменский: Украинская армия истощена и не сможет атаковать юг

10:55 14.07.2022 (обновлено: 10:59 14.07.2022)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаОлег Неменский
Олег Неменский - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Александр Светлов
Все материалы
Основная проблема украинской власти с 2014 года в том, что ее решения основаны на логике шоу-бизнеса.
Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.
— Олег Борисович, Зеленский поручил взять юг Украины, якобы для этого есть миллион солдат. Это популизм или реальная угроза?
— Да, такие заявления, конечно, чисто популистские. Ситуация, как раз, прямо обратная таким заявлениям. Украинская армия уже истощена по человеческому составу, не хватает оружия. Очень трудно удержать даже те позиции, которые есть на востоке – постепенно придется отступать. Да, возможны попытки контратак в разных участках фронта. Это понятные решения, для отвлечения сил и может, временных успехов, которые можно представить обществу как основания для надежд на будущую победу. Украинское общество сейчас заряжено такими победными настроениями, несмотря на довольно печальную реальность.
СМИ создают такую картинку, настроение стоять до последнего и все же победить. На таком фоне фактология нужна, поэтому идея атаковать там, где войска РФ или ЛДНР не смогут быстро организовать защиту, она с военной и политической точки зрения вполне разумна, но она не может принести никакого стратегического успеха. Это небольшие акции, которые не меняют общий ход военных действий.
— Это безысходность или сознательное шоу?
Это, может быть, основная проблема в этом конфликте с 2014 года. Действия украинского руководства основаны не столько на военной логике, сколько на логике шоу-бизнеса. Это было свойственно еще правительству Порошенко, но это стало ярким свойством нынешнего руководства, после того, как действительно специалисты по шоу-бизнесу пришли к власти на Украине.
Они предпринимают действия не для результата, сколько создают картинку для СМИ, инфоповоды для тех или иных информационных кампаний, чтобы как-то это использовать во внутриполитической борьбе и в общении с западными покровителями.
Но, если тактически такие шаги бывают довольно рациональны, иногда в наше время нужно создавать, пусть и ложную картинку для СМИ, чтобы добиться действий западных партнеров. Но стратегически это провальный стиль ведения военных действий. Потому что результат военных действий решается на поле боя, а не в СМИ.
— Это некомпетентность? Может, не хватает специалистов по военному делу?
Складывается ощущение, что в Киеве этого не понимают или недооценивают. Или не знают, как справится с тем, что реальность сильно отличается от картинки, которую они сами себе пытаются рисовать, и сами же в нее потом верят.
Поэтому мы часто в последнее время сталкиваемся с довольно странными и в целом совершенно неадекватными заявлениями украинского руководства. Но они больше продиктованы логикой политического шоу, которое больше всего занимает нынешнюю власть в Украине. В этом они знают толк, в этом они так или иначе являются профессионалами, а вот в реальной политике разбираются гораздо хуже и довели страну до печального состояния.
 
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