https://ukraina.ru/20220714/1036391220.html

В МИД РФ объяснили, как Киев выманивает оружие у Запада

В МИД РФ объяснили, как Киев выманивает оружие у Запада - 14.07.2022 Украина.ру

В МИД РФ объяснили, как Киев выманивает оружие у Запада

Заявления Киева о намерении перейти в контрнаступление используются для того, чтобы убедить Запад продолжить оказывать содействие Украине поставками вооружений. Об этом заявила 14 июля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова

2022-07-14T12:22

2022-07-14T12:22

2022-07-14T12:22

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"Как стремление убедить Запад в необходимости дальнейших поставок вооружений можно расценивать эти недавние заявления министра обороны Украины [Алексея Резникова] о намерении Киева в скором времени перейти "в контрнаступление на южном направлении" и секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины [Алексея Данилова] о" поставленной президентом [Владимиром] Зеленским задачи освобождения всей страны", - сказала она.Захарова подчеркнула, что, несмотря на все попытки западных стран укреплять боеспособность Киева, Россия продолжит спецоперацию до достижения ее целей."Как бы конечно ни старались США и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, проводимая Россией СВО будет продолжена, и все ... поставленные задачи будут выполнены", - заключила дипломат.

https://ukraina.ru/20220714/1036386217.html

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новости, захарова, оружие, украина, сша