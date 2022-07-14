В МИД РФ объяснили, как Киев выманивает оружие у Запада
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Заявления Киева о намерении перейти в контрнаступление используются для того, чтобы убедить Запад продолжить оказывать содействие Украине поставками вооружений. Об этом заявила 14 июля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Как стремление убедить Запад в необходимости дальнейших поставок вооружений можно расценивать эти недавние заявления министра обороны Украины [Алексея Резникова] о намерении Киева в скором времени перейти "в контрнаступление на южном направлении" и секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины [Алексея Данилова] о" поставленной президентом [Владимиром] Зеленским задачи освобождения всей страны", - сказала она.
Захарова подчеркнула, что, несмотря на все попытки западных стран укреплять боеспособность Киева, Россия продолжит спецоперацию до достижения ее целей.
"Как бы конечно ни старались США и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, проводимая Россией СВО будет продолжена, и все ... поставленные задачи будут выполнены", - заключила дипломат.
Захарова подчеркнула, что, несмотря на все попытки западных стран укреплять боеспособность Киева, Россия продолжит спецоперацию до достижения ее целей.
"Как бы конечно ни старались США и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, проводимая Россией СВО будет продолжена, и все ... поставленные задачи будут выполнены", - заключила дипломат.
12:18Украинских дипломатов хотят отправить в армию - ЗахароваУкраинское правительство предписало дипломатическим представительствам провести мобилизацию сотрудников, проживающих за рубежом, сделать это легально – невозможно, об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 14 июля