В МИД РФ объяснили, как Киев выманивает оружие у Запада - 14.07.2022 Украина.ру
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В МИД РФ объяснили, как Киев выманивает оружие у Запада
В МИД РФ объяснили, как Киев выманивает оружие у Запада - 14.07.2022 Украина.ру
В МИД РФ объяснили, как Киев выманивает оружие у Запада
Заявления Киева о намерении перейти в контрнаступление используются для того, чтобы убедить Запад продолжить оказывать содействие Украине поставками вооружений. Об этом заявила 14 июля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова
2022-07-14T12:22
2022-07-14T12:22
новости
захарова
оружие
украина
сша
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"Как стремление убедить Запад в необходимости дальнейших поставок вооружений можно расценивать эти недавние заявления министра обороны Украины [Алексея Резникова] о намерении Киева в скором времени перейти "в контрнаступление на южном направлении" и секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины [Алексея Данилова] о" поставленной президентом [Владимиром] Зеленским задачи освобождения всей страны", - сказала она.Захарова подчеркнула, что, несмотря на все попытки западных стран укреплять боеспособность Киева, Россия продолжит спецоперацию до достижения ее целей."Как бы конечно ни старались США и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, проводимая Россией СВО будет продолжена, и все ... поставленные задачи будут выполнены", - заключила дипломат.
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новости, захарова, оружие, украина, сша

В МИД РФ объяснили, как Киев выманивает оружие у Запада

12:22 14.07.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Заявления Киева о намерении перейти в контрнаступление используются для того, чтобы убедить Запад продолжить оказывать содействие Украине поставками вооружений. Об этом заявила 14 июля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Как стремление убедить Запад в необходимости дальнейших поставок вооружений можно расценивать эти недавние заявления министра обороны Украины [Алексея Резникова] о намерении Киева в скором времени перейти "в контрнаступление на южном направлении" и секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины [Алексея Данилова] о" поставленной президентом [Владимиром] Зеленским задачи освобождения всей страны", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что, несмотря на все попытки западных стран укреплять боеспособность Киева, Россия продолжит спецоперацию до достижения ее целей.

"Как бы конечно ни старались США и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, проводимая Россией СВО будет продолжена, и все ... поставленные задачи будут выполнены", - заключила дипломат.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
12:18
Украинских дипломатов хотят отправить в армию - ЗахароваУкраинское правительство предписало дипломатическим представительствам провести мобилизацию сотрудников, проживающих за рубежом, сделать это легально – невозможно, об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 14 июля
 
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