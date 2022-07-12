Переговоры по зерну: анонсирована новая встреча с участием РФ и Украины - 13.07.2022 Украина.ру
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Переговоры по зерну: анонсирована новая встреча с участием РФ и Украины
Переговоры по зерну: анонсирована новая встреча с участием РФ и Украины - 13.07.2022 Украина.ру
Переговоры по зерну: анонсирована новая встреча с участием РФ и Украины
В Стамбуле пройдут переговоры по зерну между Украиной, ООН, Россией и Турцией, об этом сообщает 12 июля Интерфакс со ссылкой на директора департамента международных организаций российского МИД Петра Ильичева
2022-07-12T14:51
2022-07-13T11:11
новости
зерно
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034342311.jpg?10149518061657699895
Он отметил, что для&nbsp;России и&nbsp;Турции это очередной раунд консультаций между военными на&nbsp;тему вывоза украинского зерна, но&nbsp;теперь к&nbsp;нему присоединятся Украина и&nbsp;ООН.Ранее 21 июня делегации Министерств обороны Турции и&nbsp;России встречались для&nbsp;обсуждения этой темы в&nbsp;Москве.В интервью Украина.ру глава аналитического бюро проекта &laquo;СОНАР-2050&raquo; Иван Лизан&nbsp;ранее рассказал, что несмотря на&nbsp;то что фьючерсы на&nbsp;пшеницу растеряли весь тот рост, который они получили с&nbsp;начала специальной военной операции, цены на&nbsp;пшеницу внутри Украины рухнули еще сильнее. Он объяснил, что это означает, что Киеву разблокировка портов не&nbsp;нужна. В стране изменилась модель ценообразования на&nbsp;сельхозрынке и&nbsp;выгодополучателями теперь являются перекупщики, которые покупают это зерно &laquo;за копейки&raquo; у&nbsp;производителей, а&nbsp;когда довозят его до&nbsp;порта, &laquo;все деньги кладут себе в&nbsp;карман&raquo;.
/20220706/1034298835.html
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452
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новости, зерно

Переговоры по зерну: анонсирована новая встреча с участием РФ и Украины

14:51 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Артем Креминский
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В Стамбуле пройдут переговоры по зерну между Украиной, ООН, Россией и Турцией, об этом сообщает 12 июля Интерфакс со ссылкой на директора департамента международных организаций российского МИД Петра Ильичева
Он отметил, что для России и Турции это очередной раунд консультаций между военными на тему вывоза украинского зерна, но теперь к нему присоединятся Украина и ООН.
«Российские военные ежедневно объявляют о специально установленных в этих целях гуманитарных коридорах из Черного и Азовского морей. Понятными условиями для нас остаются возможности контроля и досмотра судов для исключения контрабанды вооружений, а также отказ Киева от провокаций», — приводит агентство его слова.
Ранее 21 июня делегации Министерств обороны Турции и России встречались для обсуждения этой темы в Москве.
- РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 08:21
Грандиозная ложь украинского режима. Почему киевская власть не хочет вывозить зерно моремВесь май и июнь каждый день были слышны рассуждения западных лидеров о 20 млн тонн зерна, которые необходимо вывезти из Украины и которые не дает вывезти своими действиями Россия. Наконец на прошлой неделе ВС РФ оставили остров Змеиный, бывший, по словам украинской власти, главным препятствием в этом вопросе. И что?
В интервью Украина.ру глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан ранее рассказал, что несмотря на то что фьючерсы на пшеницу растеряли весь тот рост, который они получили с начала специальной военной операции, цены на пшеницу внутри Украины рухнули еще сильнее. Он объяснил, что это означает, что Киеву разблокировка портов не нужна. В стране изменилась модель ценообразования на сельхозрынке и выгодополучателями теперь являются перекупщики, которые покупают это зерно «за копейки» у производителей, а когда довозят его до порта, «все деньги кладут себе в карман».
 
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