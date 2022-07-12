https://ukraina.ru/20220712/1034342311.html

Переговоры по зерну: анонсирована новая встреча с участием РФ и Украины

Переговоры по зерну: анонсирована новая встреча с участием РФ и Украины - 13.07.2022 Украина.ру

Переговоры по зерну: анонсирована новая встреча с участием РФ и Украины

В Стамбуле пройдут переговоры по зерну между Украиной, ООН, Россией и Турцией, об этом сообщает 12 июля Интерфакс со ссылкой на директора департамента международных организаций российского МИД Петра Ильичева

2022-07-12T14:51

2022-07-12T14:51

2022-07-13T11:11

новости

зерно

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Он отметил, что для России и Турции это очередной раунд консультаций между военными на тему вывоза украинского зерна, но теперь к нему присоединятся Украина и ООН.Ранее 21 июня делегации Министерств обороны Турции и России встречались для обсуждения этой темы в Москве.В интервью Украина.ру глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан ранее рассказал, что несмотря на то что фьючерсы на пшеницу растеряли весь тот рост, который они получили с начала специальной военной операции, цены на пшеницу внутри Украины рухнули еще сильнее. Он объяснил, что это означает, что Киеву разблокировка портов не нужна. В стране изменилась модель ценообразования на сельхозрынке и выгодополучателями теперь являются перекупщики, которые покупают это зерно «за копейки» у производителей, а когда довозят его до порта, «все деньги кладут себе в карман».

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зерно