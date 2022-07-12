Европа отказалась выдавать России опасных преступников

«Найдут и за все они ответят»: Суздальцев объяснил, почему безнаказанности преступников в Донбассе больше не будет

Суды и трибуналы должны показать, что безнаказанности больше не будет по отношению к преступникам и граждане Донбасса должны об этом знать, сказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру