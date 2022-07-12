Европа отказалась выдавать России опасных преступников
07:47 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
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Генпрокуратура России получила от европейских коллег 43 отказа в выдаче опасных преступников. Об этом сообщает 12 июля «Коммерсантъ»
12 июня, 05:00«Найдут и за все они ответят»: Суздальцев объяснил, почему безнаказанности преступников в Донбассе больше не будетСуды и трибуналы должны показать, что безнаказанности больше не будет по отношению к преступникам и граждане Донбасса должны об этом знать, сказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
При этом некоторые выдачи «не состоялись даже в тех случаях, когда беглецов оставалось только посадить в самолет».
В Генпрокуратуре отмечают, что многие государства, включая Австрию, Германию, Великобританию, Италию, Польшу и Чехию, не скрывали политическую мотивированность своих решений.
«Проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого уровня, что правоохранительные органы этих стран готовы отказаться от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности, что пойдет на пользу лишь международному криминалу», — посетовали в надзорном ведомстве.