Публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал, зачем Москва ведёт с Киевом переговоры и чем всё это может закончиться

00:45 — Почему спецоперация ещё не завершилась?

05:40 — Главная цель переговоров;

08:25 — Нужно ли России брать Киев?

11:05 — Как ВС РФ противостоять тактике «живого щита» на Украине?

16:05 — Могут ли силы НАТО вмешаться в конфликт?

18:24 — Настроения в Одессе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.