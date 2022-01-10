Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович прокомментировал ситуацию в Казахстане:

— 00:30 Кто стоит за беспорядками в Казахстане?

— 01:30 Британский след;

— 02:30 Почему казахстанские силовики так легко сдали города мародерам?

— 05:45 Ситуация в Казахстане сегодня. Оценка казахстанского общества;

— 08:15 Будущее казахстанской государственности;

— 10:10 Какова роль Аблязова в беспорядках?

— 14:20 Как будут развиваться российско-казахстанские отношения дальше.

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели ЧП по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. Казахстан и Украина: кто выводит людей на майданы © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.

Утром 5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.