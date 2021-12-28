0:29 — Заявления МИД России и Сергея Лаврова;
9:41 — Мирные инициативы России и вероятность их принятия Западом;
15:23 — МИД Турции и военная поддержка Украины;
21:24 — Прогноз конфликта на Юго-Востоке Украины на 2022 год;
27:01 — Период возможного обострения.
Напомним, Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.
Как заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.