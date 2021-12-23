Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал о ситуации на рынке газа, о том, как события могут развиваться в дальнейшем, а также об угрозах и выгодах от того, что происходит сейчас:
00:30 — Рост цены на газ.
03:27 — Польша и «Ямал-Европа».
05:48 — Цена на газ и выгода для России.
09:41 — Верхняя планка цены.
10:53 — Энергетический кризис?
Напомним, цена на газ в Европе достигла нового исторического максимума и превысила отметку в 2150 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Украина.ру на Youtube
Бандеровцы в Крыму! Веселовский рассказал, как искоренить местечковый нацизм
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.