00:30 — Рост цены на газ.

03:27 — Польша и «Ямал-Европа».

05:48 — Цена на газ и выгода для России.

09:41 — Верхняя планка цены.

10:53 — Энергетический кризис?

Цены на газ в Европе побили исторический рекорд
Цены на газ в Европе побили исторический рекорд
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Напомним, цена на газ в Европе достигла нового исторического максимума и превысила отметку в 2150 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

 