Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал о ситуации на рынке газа, о том, как события могут развиваться в дальнейшем, а также об угрозах и выгодах от того, что происходит сейчас:

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