— 01:45 Итоги переговоров Путина и Байдена;
— 04:30 Декабрь 1991 год: чем занимался Стариков и какие у него были политические взгляды?
— 06:00 Когда пришло осознание того, что распад СССР — трагедия?
— 08:20 Товарный дефицит и атака на историю: как разрушали СССР?
— 11:20 Кто виновен в ликвидации СССР?
— 13:10 Почему так легко получилось уничтожить государство?
— 15:50 Как должен был действовать Горбачев и Ельцин?
— 17:00 Чем занимался бы Стариков, если бы Советский Союз не развалился?
— 18:20 Был ли развал СССР внезапен?
— 20:00 Распад СССР: как обезопасить Российскую Федерацию от подобного сценария?
— 22:40 Что Стариков сказал бы Горбачеву при встрече?