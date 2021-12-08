Публицист Николай Стариков назвал виновных в распаде СССР и объяснил, как не допустить подобного сценария в Российской Федерации

— 01:45 Итоги переговоров Путина и Байдена;

— 04:30 Декабрь 1991 год: чем занимался Стариков и какие у него были политические взгляды?

— 06:00 Когда пришло осознание того, что распад СССР — трагедия?

— 08:20 Товарный дефицит и атака на историю: как разрушали СССР?

— 11:20 Кто виновен в ликвидации СССР?

— 13:10 Почему так легко получилось уничтожить государство?

— 15:50 Как должен был действовать Горбачев и Ельцин?

— 17:00 Чем занимался бы Стариков, если бы Советский Союз не развалился?

— 18:20 Был ли развал СССР внезапен?

— 20:00 Распад СССР: как обезопасить Российскую Федерацию от подобного сценария?

— 22:40 Что Стариков сказал бы Горбачеву при встрече?