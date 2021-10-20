В прямом эфире Ростислав Владимирович Ищенко ответил на вопросы зрителей:

— 01:33 Почему рейтинг Зеленского за месяц упал почти на 9%?

— 05:16 Возможно ли повторение белорусских событий в России?

— 12:05 Разрыв контактов между Россией и НАТО и попытка нарушения госграницы РФ эсминцем США;

— 17:25 Последствия визита Нуланд в Россию;

— 21:17 Демографический кризис в России, Белоруссии и на Украине;

— 32:20 Во что превращаются украинские атомные реакторы?

— 35:00 Межгосударственные отношения России и Германии после ухода Меркель;

— 37:00 Может ли Токио решиться на войну за Курилы?

— 48:58 Как при Кучме сформировались основы олигархической республики;

— 50:25 Борьба транснациональных корпораций с государством;

— 52:45 Возможно ли денацифицировать всю Украину?