— 01:33 Почему рейтинг Зеленского за месяц упал почти на 9%?
— 05:16 Возможно ли повторение белорусских событий в России?
— 12:05 Разрыв контактов между Россией и НАТО и попытка нарушения госграницы РФ эсминцем США;
— 17:25 Последствия визита Нуланд в Россию;
— 21:17 Демографический кризис в России, Белоруссии и на Украине;
— 32:20 Во что превращаются украинские атомные реакторы?
— 35:00 Межгосударственные отношения России и Германии после ухода Меркель;
— 37:00 Может ли Токио решиться на войну за Курилы?
— 48:58 Как при Кучме сформировались основы олигархической республики;
— 50:25 Борьба транснациональных корпораций с государством;
— 52:45 Возможно ли денацифицировать всю Украину?