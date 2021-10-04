Ведущий Роман Гнатюк в эфире Украина.ру обсудил с журналистом Владимиром Скачко публикацию «Досье Пандоры» и причины, по которым реакция на него оказалась довольно сдержанной

0:31 — Почему попрание украинских законов никого не волнует;



3:00 — Слабая реакция на компромат;



6:58 — Когда запад «перестал замечать» компромат?;



10:49 — Как политикам в современном мире сходит с рук ложь;



12:52 — Кто и как может использовать компромат против Зеленского;

17:04 — Выгода для США.

3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICJI) обнародовал результаты расследования, над которым около года трудились более 600 журналистов из 117 стран по всему миру. Анализ данных более чем 10 млн документов получил название Pandora Papers.

«Бумаги Пандоры» («Досье Пандоры») стали одной из самых масштабных утечек документов офшорных компаний, направленной против целого ряда известных политиков.