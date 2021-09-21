— 00:30 Какие вы планируете подать законопроекты, которые касались бы Украины и Донбасса?
— 03:00 Кто такие "профессиональные украинцы"?
— 06:00 Какие инициативы планируете реализовать в первую очередь?
— 18:55 Как преобразовать миграционную политику в РФ в отношении граждан Украины?
— 22:14 С какими парламентскими партиями собираетесь сотрудничать?
Центризбирком подсчитал 100% протоколов голосования на выборах в Госдуму. По окончательным итогам подсчетов, «Единая Россия» получает конституционное большинство с 49,82% голосов по партийному списку и 198 победами по одномандатным округам.
Еще четыре партии — КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» — проходят пятипроцентный барьер, необходимый для вхождения в Госдуму.