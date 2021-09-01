Политолог, публицист Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал интервью российского исполнителя Алишера Моргенштерна украинскому журналисту Дмитрию Гордону:

— 00:55 Что не так с нашумевшим интервью?

— 07:45 Почему российская молодёжь не должна быть аполитичной?

— 12:00 Как история с Моргенштерном должна повлиять на репутацию Альфа-банка?

— 14:25 Почему на самом деле Моргенштерн боится посещать Украину?

— 18:50 Где комик Идрак Мирзализаде будет теперь шутить над русскими?

Ранее российский рэпер Моргенштерн принял участие в передаче украинского журналиста Дмитрия Гордона. Один из вопросов касался Крыма. Гордон спросил рэпера, чей Крым, а Моргенштерн ответил, что полуостров принадлежит крымчанам. Интервью длилось почти три часа, во время которых обсуждалась и политика, и творчество, и личная жизнь звезды.