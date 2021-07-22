Политолог Андрей Кошкин в эфире YouTube-канала Украина.ру прокомментировал подачу Россией иска к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)

— 00:45 Каковы перспективы данного иска?

— 02:45 Может ли ЕСПЧ удовлетворить хотя бы часть требований?

— 07:30 Украинский вопрос скоро будет решен?

— 10:25 Какие обвинения со стороны России являются наиболее весомыми?

Алексей Пушков: Иск России к Украине в ЕСПЧ не останется без последствий © РИА Новости, Владимир Трефилов

Также РФ обвинила Украину в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих (в том числе политиков и журналистов), в дискриминации русскоговорящего населения, российских компаний и бизнесменов, вытеснении русского языка.

Россия потребовала от Украины немедленно прекратить водную блокаду Крыма, остановить ограничение прав национальных и языковых меньшинств (в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке), отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и открыть доступ к интернет-платформам и прессе на русском языке.