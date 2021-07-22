— 00:45 Каковы перспективы данного иска?
— 02:45 Может ли ЕСПЧ удовлетворить хотя бы часть требований?
— 07:30 Украинский вопрос скоро будет решен?
— 10:25 Какие обвинения со стороны России являются наиболее весомыми?
Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) — в отношении Украины. Москва обвинила Киев в нарушении Европейской конвенции о правах человека. Речь идет о гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, о гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории.
Также РФ обвинила Украину в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих (в том числе политиков и журналистов), в дискриминации русскоговорящего населения, российских компаний и бизнесменов, вытеснении русского языка.
Россия потребовала от Украины немедленно прекратить водную блокаду Крыма, остановить ограничение прав национальных и языковых меньшинств (в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке), отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и открыть доступ к интернет-платформам и прессе на русском языке.