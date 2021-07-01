Корреспондент интернет-издания Украина.ру посетил мобильный пункт вакцинации в главном универмаге страны - в ГУМе, он узнал:

— Как проходит кампания по вакцинации?

— Что мотивирует людей прививаться и насколько много желающих?

В России не зафиксировали смертей после вакцинации от COVID-19 © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На сегодняшний день в стране одной дозой вакцины привились более 23 миллионов россиян, а завершили вакцинацию — более 17 миллионов. Регионы, лидирующие по вакцинации: Москва, Московская область, Чечня, Белгородская и Тюменская области.