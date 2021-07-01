— Как проходит кампания по вакцинации?
— Что мотивирует людей прививаться и насколько много желающих?
С 18 января в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
На сегодняшний день в стране одной дозой вакцины привились более 23 миллионов россиян, а завершили вакцинацию — более 17 миллионов. Регионы, лидирующие по вакцинации: Москва, Московская область, Чечня, Белгородская и Тюменская области.