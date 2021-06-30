Так он ответил на вопрос о том, почему Украину не включили в список недружественных стран (туда пока входят только США и Чехия).
Он также пообещал написать аналитическую статью об истории русского народа и его связи с Украиной.
Так он ответил на вопрос о том, почему Украину не включили в список недружественных стран (туда пока входят только США и Чехия).
Он также пообещал написать аналитическую статью об истории русского народа и его связи с Украиной.
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