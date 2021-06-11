— 01:05 Какие вопросы могут быть урегулированы на саммите?
— 05:30 Какие "красные линии" должна очертить Россия?
— 06:30 Почему инициатива о встрече исходила от Байдена?
- 08:53 В чем Россия однозначно не пойдет на уступки?
— 12:45 Украинский вопрос на предстоящем саммите Байден — Путин;
— 15:28 Выгодно ли РФ поддержать экологические инициативы Джо Байдена?
— 19:43 Трамп оказался самым предсказуемым президентом США: почему?
Напомним, что саммит глав России и США должен состояться 16 июня в Женеве. Президент России Владимир Путин прибудет в Швейцарию непосредственно в день саммита. В мире с нетерпением ожидают лидеров двух стран в надежде на то, что это несколько разрядит политическую обстановку в мире.