Председатель совета Фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий в эфире Украина.ру проанализировал, к чему приведёт конфликт Израиля и Палестины

— 00:50 Как данный конфликт может повлиять на военно-политическую обстановку в мире?

— 06:50 Какие страны поддержат Израиль, а какие — Палестину?

— 11:05 Миротворческая миссия: участие РФ.

— 12:40 Может ли конфликт перекинуться в другие страны?

— 15:20 Как конфликт может повлиять на мировую экономику?

В понедельник вечером ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров.

По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 67 человек. Международное сообщество призывает стороны к сдержанности. В ближайшее время может состояться заседание Совбеза ООН по обстановке в регионе.