Политолог Яков Кедми подвел итоги послания Владимира Путина Федеральному собранию

Политолог Яков Кедми подвел итоги послания Владимира Путина Федеральному собранию:

— 00:33​ Почему Владимир Путин в своем выступлении ни разу не упомянул про Донбасс?

— 04:33​ Внешнеполитические посылы Путина: чего опасаться неприятелям РФ?

— 08:20​ О каких «красных линиях» заявил президент РФ?

11:15​ Для чего Украина пытается инициировать переговоры с российской стороной?

— 14:33​ Как изменится политический курс Лукашенко после попытки покушения на его жизнь?

— 16:15​ Зачем Чехии нужен конфликт с Россией?

— 21:35​ Что Россия может предложить миру?

— 26:10​ Чем грозит России отключение от SWIFT?