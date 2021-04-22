Политолог Яков Кедми подвел итоги послания Владимира Путина Федеральному собранию:
— 00:33 Почему Владимир Путин в своем выступлении ни разу не упомянул про Донбасс?
— 04:33 Внешнеполитические посылы Путина: чего опасаться неприятелям РФ?
— 08:20 О каких «красных линиях» заявил президент РФ?
- 11:15 Для чего Украина пытается инициировать переговоры с российской стороной?
— 14:33 Как изменится политический курс Лукашенко после попытки покушения на его жизнь?
— 16:15 Зачем Чехии нужен конфликт с Россией?
— 21:35 Что Россия может предложить миру?
— 26:10 Чем грозит России отключение от SWIFT?