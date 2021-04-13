• 0:35 — что в ДНР говорят об обострении на фронте;
• 2:53 — почему Украина «пошла на попятную»;
• 4:40 — чудо-оружие для Украины;
• 7:25 — как Запад может помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому;
• 9:22 — ситуация вокруг Минского процесса;
• 14:03 — «эксцесс исполнителя» и вероятность подобного сценария.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек.
С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.
В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.
* Организация запрещена в РФ.