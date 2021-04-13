Депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг рассказал о том, как Украина готовится к войне, поможет ли Украине «чудо-дрон» и какие игры ведутся вокруг Минского процесса

Депутат Верховной Рады: Религиозный раскол может превратить Украину в ИГИЛ*-2 © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк 0:35​ — что в ДНР говорят об обострении на фронте;

• 2:53​ — почему Украина «пошла на попятную»;

• 4:40​ — чудо-оружие для Украины;

• 7:25​ — как Запад может помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому;

• 9:22​ — ситуация вокруг Минского процесса;

• 14:03​ — «эксцесс исполнителя» и вероятность подобного сценария.

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек.

С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.

В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.

* Организация запрещена в РФ.