Спрятавшаяся полиция, атака на Офис генпрокурора, огонь, дым и оскорбления в адрес генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова - в ответ неонацисты получили от МВД благодарность. Видеоотчет издания Украина.ру

«Лидер гомонационалистов»: почему и за что «Азов» не простил Стерненко © скриншот видео 5 канал Сергея Стерненко.

В протестах приняли участие несколько тысяч человек, преимущественно молодежи, выкрикивавшей оскорбления в адрес генпрокурора Ирины Венедиктовой, называя ее «ящеркой» и «чумой». Офис Венедиктовой забросали файерами и петардами.

Глава МВД Арсен Аваков, несмотря на то, что радикалы именовали его «чёртом», был доволен.

Его ведомство даже выпустило в адрес ультраправых заявление, в котором поблагодарило их за «соблюдение законности» во время своих акций.

Националисты и порошенковцы: кто обеспечил мобилизацию в поддержку Стерненко © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi

23 февраля Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы, признав виновным в похищении депутата Сергея Щербича, а также в пытках народного избранника и вымогательстве.

Неонациста взяли под стражу в зале суда, у которого собрались другие неонацисты, запалившие покрышки в поддержку радикала.

В 2015 году в полицию заявил о похищении и пытках депутат Коминтерновского поселкового совета Сергей Щербич, назвав главарем похитителей Стерненко.

Депутата избивали дубинкой, сдавливали ему пальцы плоскогубцами, в спину и ноги несколько раз стреляли из травматического пистолета.

Кроме того, в 2018 году в Одессе Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула.

Стерненко заявил, что защищался, однако нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал и не представлял для него опасности. Также он снимал умирающего на видео и вел стрим.

Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступил целый ряд депутатов Рады. Дело об убийстве до сих пор не дошло до суда.