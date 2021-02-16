В 53-м выпуске спецпроекта «Крым. Отечество. Навсегда» автор и ведущий Мокей Русинов развеял очередную порцию фейков от украинских СМИ

В новом выпуске ведущий прокомментировал следующие заявления и публикации:

— Меджлис крымско-татарского народа* заявил об угрозе наступления РФ на Украину со стороны Крыма;

— Михаил Саакашвили напророчил Украине потерю Мариуполя и Херсона; «Артисты угрожают нацбезопасности». Для чего на Украине вспомнили «Крым» © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

— Крым бы не стал российским, если бы Владимир Зеленский был президентом Украины в 2014 году;

— украинский генерал: "Из нашей армии уволились 70 000 военнослужащих за последние годы";

— Украина выдала программу «реинтеграции» Донбасса и Крыма.

*Деятельность организации запрещена в РФ.