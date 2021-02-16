В новом выпуске ведущий прокомментировал следующие заявления и публикации:
— Меджлис крымско-татарского народа* заявил об угрозе наступления РФ на Украину со стороны Крыма;
— Михаил Саакашвили напророчил Украине потерю Мариуполя и Херсона;
— Крым бы не стал российским, если бы Владимир Зеленский был президентом Украины в 2014 году;
— украинский генерал: "Из нашей армии уволились 70 000 военнослужащих за последние годы";
— Украина выдала программу «реинтеграции» Донбасса и Крыма.
*Деятельность организации запрещена в РФ.