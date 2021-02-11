00:20 — Зачем США подарили украинскому военному флоту резиновые лодки?
03:30 — Продолжат ли США оказывать военную помощь Украине при Байдене?
06:20 — Судьба «Северного потока-2» неоднозначна: при чем здесь новый госсекретарь США Энтони Блинкен?
08:40 — Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство Крыма для операций: чем может обернуться провокация?
Напомним, ранее украинские моряки получили от США десять скоростных катеров, более 70 надувных лодок и прочее сопутствующее оборудование. Об этом сообщили украинские СМИ.
Торжественная церемония передачи техпомощи прошла на территории военно-морской базы «Юг» в Одессе.