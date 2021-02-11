Политтехнолог Алексей Цветков объяснил, что значит для Украины получение очередной военной помощи от США

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«Надувной стране — надувные подарки»: Прилепин оценил военную помощь США Украине © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

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Напомним, ранее украинские моряки получили от США десять скоростных катеров, более 70 надувных лодок и прочее сопутствующее оборудование. Об этом сообщили украинские СМИ.

Торжественная церемония передачи техпомощи прошла на территории военно-морской базы «Юг» в Одессе.