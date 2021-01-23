Политолог Богдан Безпалько 22 января рассказал, зачем нужны «ковид - паспорта», почему Пушилин хочет провести повторный референдум о статусе Донбасса, какими будут первые шаги американцев на украинском направлении и другое

— 00:25 Нужно ли в России вводить «ковид-паспорта»?

— 01:22 Почему россияне негативно относятся к возможности введения «ковид-паспортов»?

— 02:03 Скидки и льготы для обладателей «ковид — паспорта»: за или против?

— 02:56 Сертификат о вакцинации на портале «Госуслуги» и «ковид-паспорта»: в чем разница?

— 03:24 Нужно ли выдавать «ковид-паспорт» человеку, который переболел коронавирусом?

— 03:45 Война вакцин: признают ли США и ЕС российские «ковид-паспорта»?

— 05:40 Когда на Украине появится вакцина от коронавируса?

— 07:28 Могут ли граждане Украины пройти вакцинацию в России?

— 09:02 Когда мир забудет о коронавирусе?

— 09:35 Улучшаться ли взаимоотношения между США и Россией при Байдене?

— 10:10 Зачем властям ДНР проводить повторный референдум о статусе Донбасса?

— 13:11 Зачем ЛДНР в одностороннем порядке вернет Украине группу удерживаемых лиц?

— 13:52 Будет ли обмен пленными между Украиной и ЛДНР?

— 14:40 Будет ли Джо Байден пытаться сменить власть на Украине?

— 16:30 Кто из украинских политиков смог бы проводить независимую политику в стране?