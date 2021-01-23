— 00:25 Нужно ли в России вводить «ковид-паспорта»?
— 01:22 Почему россияне негативно относятся к возможности введения «ковид-паспортов»?
— 02:03 Скидки и льготы для обладателей «ковид — паспорта»: за или против?
— 02:56 Сертификат о вакцинации на портале «Госуслуги» и «ковид-паспорта»: в чем разница?
— 03:24 Нужно ли выдавать «ковид-паспорт» человеку, который переболел коронавирусом?
— 03:45 Война вакцин: признают ли США и ЕС российские «ковид-паспорта»?
— 05:40 Когда на Украине появится вакцина от коронавируса?
— 07:28 Могут ли граждане Украины пройти вакцинацию в России?
— 09:02 Когда мир забудет о коронавирусе?
— 09:35 Улучшаться ли взаимоотношения между США и Россией при Байдене?
— 10:10 Зачем властям ДНР проводить повторный референдум о статусе Донбасса?
— 13:11 Зачем ЛДНР в одностороннем порядке вернет Украине группу удерживаемых лиц?
— 13:52 Будет ли обмен пленными между Украиной и ЛДНР?
— 14:40 Будет ли Джо Байден пытаться сменить власть на Украине?
— 16:30 Кто из украинских политиков смог бы проводить независимую политику в стране?