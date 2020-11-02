В связи с протестами в Польше после ужесточения законодательства в отношении абортов мы решили подробнее обсудить эту проблему с постоянным автором сайта Украина.ру поэтом, матерью двоих детей Анной Ревякиной

Живопись как молитва. Поэт и публицист Анна Ревякина о художнике Александре Глумакове © Анна Ревякина В Польше в конце октября начались массовые протесты против запрета на аборты. Демонстранты недовольны решением Конституционного суда, который признал прерывание беременности, сделанное из-за обнаружения патологии плода, противоречащим Конституции страны. С 1993 года в Польше действует закон, запрещающий аборты без медицинских показаний.