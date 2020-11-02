Живопись как молитва. Поэт и публицист Анна Ревякина о художнике Александре Глумакове
Живопись как молитва. Поэт и публицист Анна Ревякина о художнике Александре Глумакове
© Анна Ревякина
Насколько серьезна проблема и есть ли вообще смысл в запрете абортов? Что должно предпринимать государство, а что только навредит? Как защитить здоровье женщины и почему в нашей стране боятся рожать?

В Польше в конце октября начались массовые протесты против запрета на аборты. Демонстранты недовольны решением Конституционного суда, который признал прерывание беременности, сделанное из-за обнаружения патологии плода, противоречащим Конституции страны.

С 1993 года в Польше действует закон, запрещающий аборты без медицинских показаний.