Он также рассказал о стратегии Запада в отношении страны и продолжающихся в ней протестов.
По мнению Кононовича, Запад продолжит финансовые влияния в белорусские протесты и будет добиваться их радикализации.
Напомним, Светлана Тихановская поставила ультиматум правительству Белоруссии, заявив, что 26 октября начнется забастовка всех предприятий в стране, если требования оппозиции не будут выполнены.
Власти, с одной стороны, создают видимость готовности к диалогу, с другой — ужесточают свой ответ на протесты.