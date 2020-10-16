Новая Конституция или новый Лукашенко? Что может разрешить политический кризис в Белоруссии
Новая Конституция или новый Лукашенко? Что может разрешить политический кризис в Белоруссии
© РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк
Он также рассказал о стратегии Запада в отношении страны и продолжающихся в ней протестов.

По мнению Кононовича, Запад продолжит финансовые влияния в белорусские протесты и будет добиваться их радикализации.

Напомним, Светлана Тихановская поставила ультиматум правительству Белоруссии, заявив, что 26 октября начнется забастовка всех предприятий в стране, если требования оппозиции не будут выполнены.

Власти, с одной стороны, создают видимость готовности к диалогу, с другой — ужесточают свой ответ на протесты.