Глава комсомола Украины Михаил Кононович рассказал об ультиматуме, который белорусская оппозиция выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко и вероятности его реализации

Новая Конституция или новый Лукашенко? Что может разрешить политический кризис в Белоруссии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

По мнению Кононовича, Запад продолжит финансовые влияния в белорусские протесты и будет добиваться их радикализации.

Напомним, Светлана Тихановская поставила ультиматум правительству Белоруссии, заявив, что 26 октября начнется забастовка всех предприятий в стране, если требования оппозиции не будут выполнены.

Власти, с одной стороны, создают видимость готовности к диалогу, с другой — ужесточают свой ответ на протесты.