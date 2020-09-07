Политолог Дмитрий Болкунец ответил на актуальные вопросы о протестах в Белоруссии:

Европейский привет белорусской оппозиции. Почему ЕС не стал вводить санкции против Лукашенко © REUTERS, Stringer

— могут ли протесты в Белоруссии радикализироваться;

— почему у Европейского союза нет единой позиции по ситуации в Белоруссии;

— почему Россия поддерживает президента Белоруссии Александра Лукашенко;

— чем и когда закончатся протесты в Белоруссии;

— есть ли раскол в белорусской оппозиции?

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Они начались 9 августа, после президентских выборов. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым Лукашенко набрал более 80% голосов.

В субботу, 5 сентября, на протесты вышли в том числе и студенты Белорусского государственного университета и Минского лингвистического университета. Также вечером 5 сентября в Минске прошел «женский марш». В нем участвовали около 4 тысяч человек.

В воскресенье, 6 сентября, в Минске на «Марш единства» вышли около 100 тысяч человек. По данным правозащитного центра «Весна», силовики задержали около 150 человек. Протесты также прошли в Бресте, Гродно и других городах.

Литва заявила о подрыве доверия к Европейскому союзу из-за бездействия в отношении Белоруссии. По мнению министра иностранных дел Литвы, ЕС должен ввести санкции против белорусских чиновников, как это сделали Латвия, Литва и Эстония. В то же время немецкая газета Die Welt сообщила, что Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко. Против введения санкций выступили Германия, Франция и Италия.