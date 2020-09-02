Что и как делают в минской ТКГ Витольд Фокин и Леонид Кравчук?

Чей сценарий по Донбассу реализует Зеленский?

Стоит ли ожидать реализации Минских соглашений при Фокине и Кравчуке?

«Сепаратисты» или клоны. Что представляют собой региональные украинские проекты на местных выборах
«Сепаратисты» или клоны. Что представляют собой региональные украинские проекты на местных выборах
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Напомним, 30 июля Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.

4 августа первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность "координатора коммуникаций всех сторон" в составе ТКГ.    