Что и как делают в минской ТКГ Витольд Фокин и Леонид Кравчук?
Чей сценарий по Донбассу реализует Зеленский?
Стоит ли ожидать реализации Минских соглашений при Фокине и Кравчуке?
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Напомним, 30 июля Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.
4 августа первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность "координатора коммуникаций всех сторон" в составе ТКГ.