Депутат Верховной Рады 5-6-го созывов Алексей Журавко объяснил, почему киевским властям может быть на руку COVID-19 в вопросе проведения местных выборов

Что и как делают в минской ТКГ Витольд Фокин и Леонид Кравчук?

Чей сценарий по Донбассу реализует Зеленский?

Стоит ли ожидать реализации Минских соглашений при Фокине и Кравчуке?

«Сепаратисты» или клоны. Что представляют собой региональные украинские проекты на местных выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Напомним, 30 июля Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.

4 августа первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность "координатора коммуникаций всех сторон" в составе ТКГ.