В седьмом выпуске «О политике на даче» от 14 августа в гости к шеф-редактору издания Украина.ру Захару Виноградову приехали в гости: политолог Ростислав Ищенко, историк Александр Васильев и ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский

О политике на даче: как фильм «17 мгновений весны» вдохновил украинских националистов? — почему националисты и бандеровцы недолюбливают друг друга;

— идеология СССР: как национальный вопрос влиял на рост радикальных настроений;

— развитие имперского национализма на Украине.