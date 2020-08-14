В седьмом выпуске «О политике на даче» от 14 августа в гости к шеф-редактору издания Украина.ру Захару Виноградову приехали в гости: политолог Ростислав Ищенко, историк Александр Васильев и ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский
Эксперты поговорили об истоках националистических и нацистских настроений на Украине. Они обсудили:
— почему националисты и бандеровцы недолюбливают друг друга; — идеология СССР: как национальный вопрос влиял на рост радикальных настроений; — развитие имперского национализма на Украине.
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