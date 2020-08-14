О политике на даче: как фильм «17 мгновений весны» вдохновил украинских националистов?
О политике на даче: как фильм «17 мгновений весны» вдохновил украинских националистов?
Эксперты поговорили об истоках националистических и нацистских настроений на Украине. Они обсудили:

— почему националисты и бандеровцы недолюбливают друг друга; 
— идеология СССР: как национальный вопрос влиял на рост радикальных настроений;
— развитие имперского национализма на Украине.