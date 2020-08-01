Украина и Россия ведут политическую игру вокруг Донбасса. Что нужно сторонам? Чего и какими методами они планируют добиться? Нашим собеседником в попытке найти ответы на эти вопросы стал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан

Напомним, Дмитрий Козак написал письмо своим коллегам по «нормандской четверке». В письме говорится, что работа советников глав государств нормандского формата неэффективна. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, Дмитрий Козак затеял «тонкую игру». Переговоры по Донбассу: письмо Дмитрия Козака, назначение Кравчука, псевдоперемирие © Скриншот из видео Украина.ру Ожидается, что выполнение мер позволит обеспечить полное прекращение огня в Донбассе.