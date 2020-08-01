Напомним, Дмитрий Козак написал письмо своим коллегам по «нормандской четверке». В письме говорится, что работа советников глав государств нормандского формата неэффективна. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, Дмитрий Козак затеял «тонкую игру».
22 июля на переговорах контактной группы по Донбассу стороны договорились о дополнительных мерах контроля перемирия. Соглашение включает запрет на ведение любого вида огня, размещение тяжелого вооружения, наступательные и диверсионные действия, а также предусматривает дисциплинарную ответственность за нарушение договоренностей.
Ожидается, что выполнение мер позволит обеспечить полное прекращение огня в Донбассе.