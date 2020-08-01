Напомним, Дмитрий Козак написал письмо своим коллегам по «нормандской четверке». В письме говорится, что работа советников глав государств нормандского формата неэффективна. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, Дмитрий Козак затеял «тонкую игру».    

Переговоры по Донбассу: письмо Дмитрия Козака, назначение Кравчука, псевдоперемирие
Переговоры по Донбассу: письмо Дмитрия Козака, назначение Кравчука, псевдоперемирие
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22 июля на переговорах контактной группы по Донбассу стороны договорились о дополнительных мерах контроля перемирия. Соглашение включает запрет на ведение любого вида огня, размещение тяжелого вооружения, наступательные и диверсионные действия, а также предусматривает дисциплинарную ответственность за нарушение договоренностей.

Ожидается, что выполнение мер позволит обеспечить полное прекращение огня в Донбассе.