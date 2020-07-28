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Политический аналитик Алексей Калиниченко прокомментировал бессрочное перемирие на Донбассе

Он отвечал на следующие вопросы:

— является ли новое перемирие на Донбассе «настоящим прорывом» в Минском процессе;

— почему часть украинцев называют прекращение огня капитуляцией;

— кто из украинских политиков сможет закончить войну на Донбассе;

— будет ли Зеленский выполнять политическую часть Минских соглашений.

22 июля на переговорах контактной группы по Донбассу стороны договорились о дополнительных мерах контроля перемирия.

Соглашение включает запрет на ведение любого вида огня, размещение тяжелого вооружения, наступательные и диверсионные действия, а также предусматривает дисциплинарную ответственность за нарушение договоренностей. Ожидается, что выполнение мер позволит обеспечить полное прекращение огня в Донбассе.

Сотни украинцев вышли на улицы Киева в знак протеста против нового масштабного перемирия на Донбассе. Митингующие обвинили Владимира Зеленского в госизмене и потребовали остановить «капитуляцию».

Одним из организаторов акции протеста выступила партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, протесты против перемирия на Донбассе прошли в ряде крупных городов Украины. В частности, митинги прошли на площадях Харькова, Днепра, Львова и Херсона.