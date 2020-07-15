В четверг, 16 июля, Верховная Рада рассмотрит законопроект об отсрочке перехода русских школ на украинский язык на три года. Речь идет о законопроекте №2362, в котором предлагается, чтобы переход для школ с русским языком обучения на новые учебные планы, которые предусматривают большую долю преподавания на украинском, был отложен до 1 сентября 2023 года.
Без принятия этого проекта все русскоязычные школы Украины уже с 1 сентября 2020 года перейдут на украинский язык преподавания. Оппоненты принятия этого законопроекта от фракции «Европейская солидарность» уже готовят «языковой майдан» для противодействия отсрочке.