Композитор, пианист и шоумен Владимир Быстряков рассказал Украине.ру, какова вероятность отсрочки ликвидации русскоязычных школ, почему люди не протестуют против их закрытия, как в европейских странах, и поможет ли решение этого вопроса рейтингу президента Владимира Зеленского

Украина.ру на Youtube Депутат Новинский о судебной войне за русский язык - видео